Samsung Galaxy S25: AI става наистина достъпен

Х ората вече свикват с мисълта, че изкуственият интелект е част от живота им. Време е за решаване на следващото, по-голямо предизвикателство. А именно, AI да се впише в ежедневието на хората и да им помага за все повече дейности, без да им се натрапва.

Samsung има решение, което смята, че ще зададе стандарт за AI асистентите. То дебютира заедно със серията смартфони Galaxy S25, в която са още Galaxy S25+ и флагманът Galaxy S25 Ultra. Серията Galaxy S25 въвежда новите т.нар. мултимодални AI асистенти. С тях Samsung започва разгръщането на своята визия, която ще промени начина, по който използваме смартфона и технологиите.

Мултимодален AI означава изкуствен интелект, който е способен да работи едновременно с различно съдържание – глас, текст, снимка, видео и т.н. Съответно може да получава команди с различна комбинация от тези материали, както и да отговаря, използвайки всички тях според нуждата.

Samsung знае, че всеки човек използва смартфона си по различен начин. Имаме своя уникален подход към устройството, специфична комбинация от приложения и функции, които са част от ежедневието ни и собствени предпочитания за вида, настройките и множество дребни детайли. За да оправдае очакванията на всеки потребител и да бъде полезен асистент в неговия живот, изкуственият интелект трябва да може да съобрази всичко това и да се адаптира към индивидуалността на своя притежател.

Ключът е в интуицията

Серията Galaxy S25 e създадена да реализира тези цели и да ги направи достъпни за хората по лесен и интуитивен начин. Успешните устройства и услуги винаги се открояват със своята интуитивност, т.е. толкова са лесни за използване, че човек по съвсем естествен път опознава функциите и неусетно намира начини, по които да са му полезни.

Samsung Galaxy S25 Ultra Източник: Samsung

Затова заедно със смартфоните дебютира и платформата One UI 7. Тя е изградена от самото начало с мисъл да персонализира AI изживяванията и да ги защити от злоупотреби. Samsung казва, че поставя началото и на споделена визия с Google, която цели да преобрази Android с помощта на AI и партньори от целия свят.

Galaxy S25 ще предложи както всички новости на Samsung в платформата Galaxy AI, така и нововъедения от Google. Функцията Circle to Search например ще разпознава повече съдържание, включително телефонни номера, имейли, линкове и др. Интеграцията на Google Gemini също става още по-задълбочена, като чрез асистента ще можем да говорим по натурален начин със самия смартфон и да го питаме да ни намери конкретна снимка в галерията или пък да ни покаже къде се настройват шрифтовете, нивото на яркостта и останалите настройки на телефона. Поддържат се и повече приложения, които също ще могат да се командват през Gemini. Например да се каже на Gemini да добави графика на мачовете на любимия отбор в Samsung Calendar или да се пускат песни от Spotify.

Освен това Galaxy S25 идва и с новости в Galaxy AI. Функцията Call Transcript може да помогне за организирането на гласовите разговори и ще прави транскрипция с обобщение. Самите преводи получават поддръжка на още езици.

Ново ниво на персонализацията

Смартфонът е най-личното устройство, което „знае“ всичко за нас. Изкуственият интелект в Galaxy S25 ще изведе персонализацията на преден план. Personal Data Engine е новата платформа, която ще обработва данните и ще ги защитава в изолирана, персонализирана среда. Така телефонът ще може да опознава своя собственик, да персонализира множество от своите функции и предложения спрямо неговите предпочитания и нужди, като ще пази данните криптирани в Knox Vault. Смартфоните от серията Galaxy S25 имат и постквантова криптография, т.е. защитени са от следващото поколение по-сложни и специфични заплахи на квантовите компютри.

Samsung Galaxy S25+ Източник: Samsung

Galaxy S25 ще използва добре защитените данни и за две нови функции. Първата е Now Bar. Това е лента, която ще се показва на заключения екран и изкуствен интелект ще определя какво съдържание да има. А то ще зависи от контекста и ситуацията, като може да е информация от приложения, уиджети и др. Сутрин може да показва кратък преглед на водещите новини и задачите за деня. А вечер ще се показва обобщение за интересните моменти през деня. Now Brief ще допълва с напътствия и още екстри.

Умен фотограф в джоба

Една от най-честите задачи за смартфоните е да правят снимки и клипове. Затова камерите винаги са сред ключовите аспекти на тези устройства. Galaxy S25 Ultra Използва комбинация от 200МР основна камера, нов 50МР сензор за ултрашироката камера, 50МР телефото камера с 5х оптично увеличение и 10МР камера с 3х оптично увеличение. Предната камера е с 12МР сензор.

Но хардуерът е само част от уравнението. Останалата е софтуерът и изкуственият интелект. Камерите на цялата серия Galaxy S25 имат ново поколение на ProVisual Engine за обработка на снимките и видеото. Освен това 10-битовият HDR запис вече е активиран по подразбиране, което ще направи клиповете още по-цветни. Има и специални оптимизации за запис на видео на тъмно.

Galaxy S25 въвежда и нови функции, сред които е Audio Eraser. Чрез нея могат да се премахват избрани нежелани звуци в клиповете. Например да се намали шумът от вятъра, от минувачите, музика и т.н.

Samsung Galaxy S25 Източник: Samsung

За почитателите на фотографията на практически професионално ниво, Expert RAW режимът също има новости. Една от тях е Virtual Aperture за подобрен контрол на дълбочината на полето. А Galaxy Log позволява прецизно степенуване на цветовете.

Ултра мощен и здрав

Серията Galaxy S25 използва новия процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite за Galaxy. Той е специално оптимизиран за смартфона, като предлага 37% увеличение на мощността на главния процесор, 30% на графичния процесор и 40% на NPU – невронният модул, който обработва голяма част от AI алгоритмите.

За по-доброто качество на картината помагат още ProScaler, Vulcan Engine и подобрен Ray tracing за реалистични изображения, светлини и цветове. Чипсетът има и 40% по-голяма изпарителна камера, която да подобри охлаждането и да улесни работата при продължително натоварване.

Дисплеят на Galaxy S25 Ultra е 6,9-инчов Dynamic AMOLED 2X с адаптивно опресняване на картината до 120Hz. Поддържа технологията mDNIe за енергийна ефективност, без това да влошава качеството на изображенията. Екранът е защитен с Corning Gorilla Armor 2 с керамичен слой, като е и най-тънкият Ultra модел досега с дебелина 8,2мм. Самата рамка е от титан и както винаги е водо- и прахоустойчива с рейтинг IP68. Батерията е с капацитет 5000mAh, като поддържа до 45W бързо презареждане.

Всички модели на Galaxy S25 използват повече рециклирани материали и ще получат седем години обновления на сигурността и седем актуализации на операционната система. Предварителните поръчки вече са отворени, като до 6 февруари т.г. заявилите новия смартфон ще получат по-високата стъпка памет на цената на по-ниската, например 1ТВ за цената на 512GB и т.н. Цените на Galaxy S25 започват от 1749 лв.

