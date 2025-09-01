Създадено за

Технологии

PURAстични снимки с новия смартфон флагман на Huawei

Huawei PURA 80 Ultra вдига нивото на мобилната фотография

1 септември 2025, 17:30
PURAстични снимки с новия смартфон флагман на Huawei
Източник: Личен архив

Новият Huawei Pura 80 Ultra е дръзка заявка в сегмента флагманските смартфони. Това е устройство, което безрезервно дава приоритет на най-съвременните технологии за мобилна фотография и да вдигне още повече нивото в сегмента.

Смартфонът надгражда постигнатото от своите предшественици и запазва разпознаваемия дизайн и стабилната производителност. Освен това ги надгражда с подобрения в хардуера  и софтуера, които го правят завладяващ, макар и нишов, вариант за взискателния технологичен ентусиаст и сериозния мобилен фотограф.

Изискан дизайн и дръзка мощ

Pura 80 Ultra прави поразително първо впечатление. Дизайнът му се отклонява от елегантната, минималистична естетика на конкурентите му, включвайки уникален  и разпознаваем модул на камерата, който доминира в задната част на устройството. Това триъгълно разположение на обективите е едновременно функционална необходимост и дизайнерски избор, отличаващ телефона от света на правоъгълните издатини на камерата.

Източник: Личен архив

Качеството на изработка на телефона е първокласно. Той е облицован със стъкло отпред и отзад и алуминиева рамка с фина извивка за удобно усещане в ръката. Стъклото е второ поколение Crystal Armour Kunlun Glass, за което Huawei твърди, че е 25 пъти по-здраво и 16 пъти по-устойчиво на надраскване от стандартното. Това закалено базалтово стъкло осигурява спокойствие при ежедневна употреба. Телефонът може да се похвали и със сертификат IP68/IP69, което потвърждава високото му ниво на устойчивост на прах и вода.

Дисплеят на Pura 80 Ultra е 6,8-инчов LTPO OLED панел. Той предлага висока резолюция от 1276 x 2848 пиксела, което води до плътност от 460 пиксела на инч. Екранът поддържа динамична честота на опресняване от 1-120Hz, което осигурява плавно превъртане и красиви анимации. С пикова яркост от 3000 нита, дисплеят е изключително ярък и остава лесно видим дори под пряка слънчева светлина. Той също така разполага с високочестотно PWM затъмняване от 1440Hz, което е добре дошло допълнение за потребители, чувствителни към трептенето на екрана.

Четиристранно извитият дизайн, при който стъклото на дисплея е извито от всичките четири страни, допринася за завладяващото визуално изживяване, въпреки че някои може да намерят рамките малко по-дебели, отколкото при конкурентните флагмани.

Източник: Личен архив

Pura 80 Ultra използва чипсета Kirin 9020 - 7nm процесор, разработен от Huawei. Въпреки че производителността му на хартия може да не съответства на най-новите флагмански чипове от Qualcomm или Apple, производителността на телефона в реални условия е впечатляващо плавна. Твърди се, че обновеният Ark engine осигурява 36% подобрение в производителността спрямо предшественика си, което се отразява в бързото зареждане на приложенията и плавната работа. Устройството се предлага с щедрите 16GB RAM и опции за съхранение от 512GB или 1TB, което гарантира, че мултитаскингът и съхранението на големи файлове (например много снимки) никога не е проблем.

PURAстичното сърце на Pura 80 Ultra

Смартфонът се нареди на първо място в тестовете на DXOMARK за качество на камерата. Това е очаквано, като се има предвид комбинацията от хардуер и софтуер, която има една обща цел – максимално добри снимки с наличните към момента технологии.

В основата на системата е 50-мегапикселов 1-инчов основен сензор с променлива бленда от f/1.6 до f/4.0 и оптична стабилизация на изображението. Резултатът е широк динамичен диапазон, като Huawei твърди, че предлага до 16 стопа, което го прави една от най-мощните камери за смартфони в света.

Източник: Личен архив

Към него се добавят 40-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив, както и водещата иновация на Huawei: двойно превключваща се перископна телеобективна система с 50MP и 12,5MP сензори. С помощта на движеща се призма телефонът може физически да превключва между 3.7× оптично увеличение при 83 мм и 9.4× оптично увеличение при 212 мм. Има и 1,5МР Ultra Chroma камера. Предната камера пък е 13 МР.

След това е и софтуерът. Pura 80 Ultra има една отличителна характеристика. Въпреки множеството хардуер, правенето на снимки не е сложно. Потребителят може просто да активира режима за изкуствен интелект и да се довери на смартфона да разпознава сцените и автоматично да подбира правилните настройки. За правенето на качествени снимки с професионален щрих не се изискват усилия. Разбира се, за запалените фенове на фотографията има и Pro режим, който дава достъп до множество специфични настройки.

Представянето на камерата е очаквано впечатляващо. В режим на снимане, тя осигурява ярки, точни експозиции с реалистични цветове, дори при трудни условия на слаба светлина. Големият 1-инчов сензор на основната камера, комбиниран с усъвършенствана обработка на изображенията, запазва високи нива на детайлност с минимален шум. Портретният режим е отличен, създавайки естествено изглеждащо боке с отлична изолация на обекта. Записите на видео също са на ниво, предлагайки стабилен 4K при 60 кадъра в секунда и HDR.

Възможностите за цифрово увеличение са особено впечатляващи. Оптичният обектив с 9,4x осигурява основа за мощно цифрово увеличение, което се простира до 100x. Докато резултатите в крайния край на цифровото увеличение, както се очаква, са силно обработени и могат да изглеждат „като акварел“, изображенията при средни и дълги теле настройки (до около 30x) са забележително детайлни и се представят много добре. Изкуственият интелект успешно генерира детайлите и подобрява качеството на изображенията.

Източник: Личен архив

Не просто фотоапарат с телефония

Pura 80 Ultra може да поставя голям акцент над фотографията, но това не означава, че „забравя“ останалите си задължения като смартфон. Той използва EMUI 15 за операционна система, като включва поддръжка за множество приложения. Има и възможност за инсталиране за програми от Google Play Store, макар и все още неофициално. Процесът е опростен, като нужните софтуерни добавки се инсталират за секунди.

Има и доста AI функции за редактиране на изображенията, разпознаване на текст, шумоизолация по време на телефонни разговори и др. Телефонът включва функция „AI anti-peeping“, която може автоматично да разпознае кога някой гледа екрана ви и да скрие известията например. Изкуственият интелект също така оптимизира консумацията на енергия и производителността на камерата, като изучава потребителските навици, за да разпределя ресурсите ефективно.

Източник: Личен архив

Телефонът е оборудван с голяма батерия от 5170 mAh, която осигурява отлична издръжливост, лесно издържаща интензивна употреба цял ден. Pura 80 Ultra се отличава и със скоростта на зареждане. Той поддържа бързо 100W кабелно зареждане, способно да презареди напълно батерията за малко над 40 минути. 80W безжичното зареждане също е сред най-бързите налични, а устройството поддържа и 20W обратно безжично зареждане, което ви позволява да зареждате други джаджи в движение.

Huawei Pura 80 Ultra е смартфон с конкретна мисия. Тя е развиване на мобилната фотография до нови граници. И успява да я изпълни успешно.

Моделът вече е наличен в търговската мрежа, включително в магазините на Yettel, Vivacom, A1 и Technopolis.

Източник: Личен архив
Последвайте ни

Създадено за

Бул.

Бул. "Панчо Владигеров" в София пропадна, затвориха го

Родена по време на руска атака, убита от руска атака – тя не доживя третия си рожден ден

Родена по време на руска атака, убита от руска атака – тя не доживя третия си рожден ден

Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Всичко, което трябва да знаете за дългокосместите породи котки

Всичко, което трябва да знаете за дългокосместите породи котки

dogsandcats.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 21 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 18 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 20 часа

Виц на деня

- Как поддържате баланса във вашия брак? - Веднъж той е виновен, друг път аз съм права!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Задържаха мъж на 59 г. за блудство с малолетно дете

Задържаха мъж на 59 г. за блудство с малолетно дете

България Преди 1 час

Сигналът е подаден от близка роднина на пострадалото момче

<p>ЕК потвърди за атаката: България подозира Русия</p>

ЕК потвърди, че е уведомена за атаката: България подозира Русия

Свят Преди 1 час

Смущенията и фалшификациите на GPS сигнали са се превърнали в почти ежедневие

Здравно-профилактични карти на децата вече ще могат да се издават електронно

Здравно-профилактични карти на децата вече ще могат да се издават електронно

България Преди 1 час

От утре по план стартират обученията на медицинските специалисти от детските градини и училищата в страната

Не се опитвайте да заблуждавате тези зодиакални знаци: Те имат най-силна интуиция

Не се опитвайте да заблуждавате тези зодиакални знаци: Те имат най-силна интуиция

Любопитно Преди 1 час

Тези зодиакални знаци усещат скритото и рядко грешат – вижте кои са в галерията

Мъж с тежки изгаряния почина в болница в Русе

Мъж с тежки изгаряния почина в болница в Русе

България Преди 2 часа

Причините за възникване на пожара са в процес на изясняване

Пожар в Белослав, огънят изпепели 7 къщи

Пожар в Белослав, огънят изпепели 7 къщи

България Преди 2 часа

Най-вероятно пожарът е предизвикан от запалени кабели

"Те са в опасност“: Изолирано племе се срещна с външни хора

"Те са в опасност“: Изолирано племе се срещна с външни хора

Свят Преди 2 часа

През 2024 г. двама дървосекачи бяха убити с лък и стрели, след като навлязоха на тяхна територия

Турция ще прави нови хиперзвукови ракети

Турция ще прави нови хиперзвукови ракети

Свят Преди 2 часа

„Тайфун Блок-4“ е дълга 10 метра и тежи 7200 килограма

Мъж счупи челюстта на съпругата си

Мъж счупи челюстта на съпругата си

България Преди 2 часа

По случая се води досъдебно производство

<p>Кризите, които промениха човечеството за по-добро</p>

От Черната смърт до Голямата депресия: Уроците, които спасиха човечеството

Любопитно Преди 2 часа

Как хората са преодолели Черната смърт, Голямата депресия или испанския грип?

Кортни Кардашиян показа секси извивки на плажа (СНИМКИ)

Кортни Кардашиян показа секси извивки на плажа (СНИМКИ)

Любопитно Преди 3 часа

46-годишната телевизионна звезда беше забелязана с оскъден черен бански на плаж в Маями

<p>Годеницата на Роналдо дебютира с огромния си пръстен във Венеция</p>

Джорджина Родригес показа за пръв път 30-каратовия си годежен пръстен на фестивала във Венеция

Любопитно Преди 3 часа

Годеницата на футболната звезда привлече всички погледи при пристигането си за фестивала

Поредна тежка катастрофа: Моторист е в болница след сблъсък в Разград

Поредна тежка катастрофа: Моторист е в болница след сблъсък в Разград

България Преди 3 часа

В момента се изяснява състоянието му

Земетресение разлюля района на Неапол

Земетресение разлюля района на Неапол

Свят Преди 3 часа

Като предпазна мярка местните влакове са спрени

<p>Риба с прозрачен череп дебне в дълбините</p>

Извънземно от дълбините: Риба с прозрачен череп дебне в дълбините

Любопитно Преди 3 часа

Тези дълбоководни обитатели имат прозрачна глава,което позволява на големите им очи да гледат нагоре

Съветът НАТО-Украйна ще обсъди отговор на руските удари

Съветът НАТО-Украйна ще обсъди отговор на руските удари

Свят Преди 3 часа

Очакваме дискусиите да бъдат съсредоточени върху усилията за мир, каза Андрий Сибиха

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Ретрограден Сатурн в Риби: Какво означава за всяка зодия

Edna.bg

Изненадващото хоби на жената до Башар Рахал (ВИДЕО)

Edna.bg

Ливърпул няма спирка - договори голяма трансферна цел

Gong.bg

Договориха се: Николас Джаксън подписва с Байерн

Gong.bg

Националната информационна кампания за еврото започва от Бургас

Nova.bg

Полицията започна проверки за хулигански действия и установяване на протестиращите, нападнали екип на NOVA в Сопот

Nova.bg