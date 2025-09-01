PURAстични снимки с новия смартфон флагман на Huawei

Новият Huawei Pura 80 Ultra е дръзка заявка в сегмента флагманските смартфони. Това е устройство, което безрезервно дава приоритет на най-съвременните технологии за мобилна фотография и да вдигне още повече нивото в сегмента.

Смартфонът надгражда постигнатото от своите предшественици и запазва разпознаваемия дизайн и стабилната производителност. Освен това ги надгражда с подобрения в хардуера и софтуера, които го правят завладяващ, макар и нишов, вариант за взискателния технологичен ентусиаст и сериозния мобилен фотограф.

Изискан дизайн и дръзка мощ

Pura 80 Ultra прави поразително първо впечатление. Дизайнът му се отклонява от елегантната, минималистична естетика на конкурентите му, включвайки уникален и разпознаваем модул на камерата, който доминира в задната част на устройството. Това триъгълно разположение на обективите е едновременно функционална необходимост и дизайнерски избор, отличаващ телефона от света на правоъгълните издатини на камерата.

Източник: Личен архив

Качеството на изработка на телефона е първокласно. Той е облицован със стъкло отпред и отзад и алуминиева рамка с фина извивка за удобно усещане в ръката. Стъклото е второ поколение Crystal Armour Kunlun Glass, за което Huawei твърди, че е 25 пъти по-здраво и 16 пъти по-устойчиво на надраскване от стандартното. Това закалено базалтово стъкло осигурява спокойствие при ежедневна употреба. Телефонът може да се похвали и със сертификат IP68/IP69, което потвърждава високото му ниво на устойчивост на прах и вода.

Дисплеят на Pura 80 Ultra е 6,8-инчов LTPO OLED панел. Той предлага висока резолюция от 1276 x 2848 пиксела, което води до плътност от 460 пиксела на инч. Екранът поддържа динамична честота на опресняване от 1-120Hz, което осигурява плавно превъртане и красиви анимации. С пикова яркост от 3000 нита, дисплеят е изключително ярък и остава лесно видим дори под пряка слънчева светлина. Той също така разполага с високочестотно PWM затъмняване от 1440Hz, което е добре дошло допълнение за потребители, чувствителни към трептенето на екрана.

Четиристранно извитият дизайн, при който стъклото на дисплея е извито от всичките четири страни, допринася за завладяващото визуално изживяване, въпреки че някои може да намерят рамките малко по-дебели, отколкото при конкурентните флагмани.

Източник: Личен архив

Pura 80 Ultra използва чипсета Kirin 9020 - 7nm процесор, разработен от Huawei. Въпреки че производителността му на хартия може да не съответства на най-новите флагмански чипове от Qualcomm или Apple, производителността на телефона в реални условия е впечатляващо плавна. Твърди се, че обновеният Ark engine осигурява 36% подобрение в производителността спрямо предшественика си, което се отразява в бързото зареждане на приложенията и плавната работа. Устройството се предлага с щедрите 16GB RAM и опции за съхранение от 512GB или 1TB, което гарантира, че мултитаскингът и съхранението на големи файлове (например много снимки) никога не е проблем.

PURAстичното сърце на Pura 80 Ultra

Смартфонът се нареди на първо място в тестовете на DXOMARK за качество на камерата. Това е очаквано, като се има предвид комбинацията от хардуер и софтуер, която има една обща цел – максимално добри снимки с наличните към момента технологии.

В основата на системата е 50-мегапикселов 1-инчов основен сензор с променлива бленда от f/1.6 до f/4.0 и оптична стабилизация на изображението. Резултатът е широк динамичен диапазон, като Huawei твърди, че предлага до 16 стопа, което го прави една от най-мощните камери за смартфони в света.

Източник: Личен архив

Към него се добавят 40-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив, както и водещата иновация на Huawei: двойно превключваща се перископна телеобективна система с 50MP и 12,5MP сензори. С помощта на движеща се призма телефонът може физически да превключва между 3.7× оптично увеличение при 83 мм и 9.4× оптично увеличение при 212 мм. Има и 1,5МР Ultra Chroma камера. Предната камера пък е 13 МР.

След това е и софтуерът. Pura 80 Ultra има една отличителна характеристика. Въпреки множеството хардуер, правенето на снимки не е сложно. Потребителят може просто да активира режима за изкуствен интелект и да се довери на смартфона да разпознава сцените и автоматично да подбира правилните настройки. За правенето на качествени снимки с професионален щрих не се изискват усилия. Разбира се, за запалените фенове на фотографията има и Pro режим, който дава достъп до множество специфични настройки.

Представянето на камерата е очаквано впечатляващо. В режим на снимане, тя осигурява ярки, точни експозиции с реалистични цветове, дори при трудни условия на слаба светлина. Големият 1-инчов сензор на основната камера, комбиниран с усъвършенствана обработка на изображенията, запазва високи нива на детайлност с минимален шум. Портретният режим е отличен, създавайки естествено изглеждащо боке с отлична изолация на обекта. Записите на видео също са на ниво, предлагайки стабилен 4K при 60 кадъра в секунда и HDR.

Възможностите за цифрово увеличение са особено впечатляващи. Оптичният обектив с 9,4x осигурява основа за мощно цифрово увеличение, което се простира до 100x. Докато резултатите в крайния край на цифровото увеличение, както се очаква, са силно обработени и могат да изглеждат „като акварел“, изображенията при средни и дълги теле настройки (до около 30x) са забележително детайлни и се представят много добре. Изкуственият интелект успешно генерира детайлите и подобрява качеството на изображенията.

Източник: Личен архив

Не просто фотоапарат с телефония

Pura 80 Ultra може да поставя голям акцент над фотографията, но това не означава, че „забравя“ останалите си задължения като смартфон. Той използва EMUI 15 за операционна система, като включва поддръжка за множество приложения. Има и възможност за инсталиране за програми от Google Play Store, макар и все още неофициално. Процесът е опростен, като нужните софтуерни добавки се инсталират за секунди.

Има и доста AI функции за редактиране на изображенията, разпознаване на текст, шумоизолация по време на телефонни разговори и др. Телефонът включва функция „AI anti-peeping“, която може автоматично да разпознае кога някой гледа екрана ви и да скрие известията например. Изкуственият интелект също така оптимизира консумацията на енергия и производителността на камерата, като изучава потребителските навици, за да разпределя ресурсите ефективно.

Източник: Личен архив

Телефонът е оборудван с голяма батерия от 5170 mAh, която осигурява отлична издръжливост, лесно издържаща интензивна употреба цял ден. Pura 80 Ultra се отличава и със скоростта на зареждане. Той поддържа бързо 100W кабелно зареждане, способно да презареди напълно батерията за малко над 40 минути. 80W безжичното зареждане също е сред най-бързите налични, а устройството поддържа и 20W обратно безжично зареждане, което ви позволява да зареждате други джаджи в движение.

Huawei Pura 80 Ultra е смартфон с конкретна мисия. Тя е развиване на мобилната фотография до нови граници. И успява да я изпълни успешно.

Моделът вече е наличен в търговската мрежа, включително в магазините на Yettel, Vivacom, A1 и Technopolis.