Новият флагман е за истинските приключенци

С ъвременният свят е разделен на две сфери: неопитомената пустош, където физическата сила и подготовка са от първостепенно значение и взискателната професионална арена, където прецизността, свързаността и върховата производителност определят успеха. Много малко устройства са проектирани да преодолеят безпроблемно това разделение, но Huawei Watch Ultimate 2 може.

Той е най-мощният флагмански смарт часовник на Huawei до момента, създаден за живот, който съществува отвъд обикновените приключения. Този часовник е непоколебим спътник, въплъщаващ сила, възможности и невероятно здрав корпус, като същевременно запазва елегантен, модерен лукс, който го прави толкова удобен в заседателна зала, колкото и на планински връх.

Елегантната наука

Източник: Личен архив

Основната философия на Huawei Watch Ultimate 2 е безкомпромисна издръжливост, съчетана с върховен дизайн, съперничещ на традиционните луксозни часовници. Всеки компонент говори за изключителна издръжливост и мощност. Корпусът е изработен от твърдо покрит течен метал на основата на цирконий – същият аморфен циркониев материал, използван в производството на луксозни часовници, който придава на корпуса по-леко усещане, като същевременно е по-устойчив на удар, драскотини и корозия от конвенционалната неръждаема стомана.

Тази здрава основа се допълва от нанокристална керамична рамка и заден капак, добавяйки слой ултра твърдост и първокласно усещане към устройството. Самият дисплей е защитен от екран от сапфирено кристално стъкло, материал, известен със своята устойчивост на надраскване. С него е сигурно, че яркият 1,5-инчов LTPO 2.0 дисплей с пикова яркост 3500 нита ще остане безупречен дори след най-трудните експедиции.

Естетиката е специално създадена за приключения, включваща осмоъгълен дизайн и цветови опции като синьо и черно, които улавят духа на океана и планините. Тази прецизна конструкция, включително ултратвърдото покритие и изборът на първокласни материали, осигурява не само превъзходна надеждност при тежки условия на открито, но и елегантността, необходима за висок клас начин на живот, като голф, конни събития или банкети. Проектиран е да издържа на реални натоварвания и е тестван много тежко: от търкане със стоманена вълна и ножове, до оцеляване в бърз цикъл в барабанна пералня, до запазване на непокътнатост след замръзване в лед и удар с чук, демонстрирайки неговата превъзходна водоустойчивост и структурна цялост.

Гмуркане в невъзможното

Когато Huawei казва Ultimate, те имат предвид точно това. Watch Ultimate 2 е първият смарт часовник в света, който разполага със сонар-базирана подводна комуникация – новаторска система, която позволява на водолазите да изпращат предварително зададени съобщения и дори SOS сигнали без мобилен сигнал. На дълбочини, където традиционните смарт часовници не работят, този ви държи свързани и в безопасност.

Сертифициран е и за гмуркане до 150 метра, надвишавайки стандартния лимит от 10 ATM или 100 метра. Представете си, че се гмуркате с партньора си, забелязвате манта и тихо изпращате емоджи или сигнал чрез сонар – всичко това, без да плашите дивите животни или да се губите от поглед. В случай на спешност, продължително натискане активира SOS режим, който автоматично изпраща съобщения за бедствие на всеки 25 секунди.

След гмуркането, часовникът записва професионални и изчерпателни данни като дълбочина, време, скорост, NDL, PPO2, CNS, TTS и MOD. Той предоставя важни показатели, за да направи гмуркането по-научно и контролирано, особено с ексклузивна поддръжка на данни като OT+3 и OD+5 за безопасност при техническо гмуркане.

Покорителят на планините

Над вълните, Watch Ultimate 2 е също толкова безстрашен. За туристи и катерачи, режимът Expedition осигурява усъвършенствано проследяване на околната среда и здравните показатели. Използвайки своята система за позициониране Sunflower – двубандова, петсистемна GPS надстройка, той осигурява подобрения в точността на маршрута до 30% и подобрена прецизност на темпото с 20% дори когато преминавате през сложни градски улици с високи сгради или по неравни планински пътища.

За планински преходи на голяма надморска височина, Watch Ultimate 2 е незаменим водач. Преди тръгване можете да импортирате непознат маршрут на открито и да маркирате критични точки – като например пунктове за снабдяване или върха на планината, за да персонализирате плана си. По време на изкачването часовникът предоставя показване на важни данни в реално време, включително надморска височина, разстояние до точките и данни за околната среда, като например атмосферно налягане.

Най-важното е, че часовникът предлага подобрено наблюдение на голяма надморска височина. Проактивно той идентифицира рисковете от височинна болест, бързи промени в надморската височина или надморска височина над 4500 метра. Използвайки усъвършенстваното измерване на SpO2 с върха на пръста, часовникът може да оцени тези рискове и, ако се открие лека реакция, да предложи дихателни упражнения, които да ви помогнат да се адаптирате и да продължите безопасно изследването си.

Проактивната безопасност на устройството се простира и до спешни случаи благодарение на функцията за откриване на падане. Ако часовникът засече падане и потребителят не реагира, устройството автоматично ще инициира SOS повикване в рамките на 60 секунди към предварително зададени контакти за спешни случаи или към местната линия за спешни случаи. Освен това, благодарение на eSIM Standalone Calling с AI шумопотискане, може да се осъществи ясен гласов разговор, дори ако телефонът ви е извън обсега или в шумна среда, като оживена улица или ветровит плаж.

Съюзникът на атлетите

Отвъд суровите приключения, Watch Ultimate 2 помага на авантюристите да постигнат своите фитнес цели в изискана обстановка, като например с неговия усъвършенстван режим Smart Golf. С векторни карти за над 15 000 голф игрища по целия свят, часовникът осигурява точно измерване на разстоянието от всяка точка и изчислява „разстоянието, подобно на гигра“, което интелигентно се настройва спрямо наклона, за да осигури по-точен избор на стик и планиране на маршрута.

Освен това поддържа професионални режими за бягане, колоездене, плуване. Плувците и триатлонистите ще оценят показателите му в реално време и усъвършенстваната прецизност на данните, докато спортистите на открито могат да превключват между режими All-around и Battery Saver само за 3 секунди, дори по време на активност, поддържайки дълга издръжливост за многодневни приключения. Въпреки екстремните си функции, часовникът издържа до 11 дни с едно зареждане.

Професорът по здраве

Безпроблемният преход от най-дивото приключение към ежедневието в професионалния живот се поддържа от прецизните измервания и интелигентните функции на часовника. Технологията X-TAP е мощен набор от сензори, които правят часовника на Huawei най-всеобхватният носим инструмент за измерване на здравето. Само с едно докосване на сензора с върха на пръста си, можете да направите бърз „здравен преглед“ на до 11 индикатора – сърдечна честота, SpO2, стрес, температура, ЕКГ, откриване на сънна апнея и други – всичко това в рамките на 60 секунди.

Измерванията на SpO2 с върха на пръста предлагат точност на болнично ниво, като заобикалят ограниченията на сензорите на китката. Това е бърз и ефективен начин да проверите жизнените си показатели след стръмно изкачване, по време на дълги полети или дори в офиса, когато просто имате нужда от момент на спокойствие.

Системата TruSense комбинира ЕКГ, PPG и сензори за налягане, за да предостави не само физическа, но и емоционална информация, включително тенденции в стреса и анализ на качеството на съня. Независимо дали следите белодробното си здраве или просто си осигурявате по-добра почивка, Watch Ultimate 2 служи като фин, но постоянен пътеводител за подобряване на личното здраве и съответно на качеството на живота.

Приключението не винаги означава дива природа – понякога това е забързаният свят на бизнеса и пътуванията. На летища или в офиси, стилът на Watch Ultimate 2 без усилие преминава от екипировка за изследователи в луксозен аксесоар.

Той също така поддържа eSIM за самостоятелни разговори и достъп до съобщения, шумопотискане с изкуствен интелект за ясна комуникация във ветровита или натоварена среда и NFC за бързи плащания, базирани на жестове. Независимо дали отговаряте на обаждане на ветровит хълм или плащате в кафене, този часовник ви осигурява увереност. Съвместим както с Android, така и с iOS, часовникът се вписва лесно във всяка дигитална екосистема.

Huawei Watch Ultimate 2 не е просто смарт часовник: той е израз на възможности и издръжливост. Създаден е за приключенците – от тези, които покоряват планински върхове или се гмуркат до най-дълбоките части на океана, до тези, които постигат върхови резултати в офиса или на голф игрището. Той е незаменим инструмент за хората, които се стремят да надхвърлят границите и да отговорят на най-високите очаквания.