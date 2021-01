Virgin Orbit изстреля космическа ракета от самолет

К омпанията Virgin Orbit успешно изстреля космическа ракета от самолет и с нея изведе в орбита нови сателити. Това съобщи самата тя чрез профила си в Twitter.

С това Virgin Orbit става третата частна компания, която достига орбита със своя ракета. Другите две са SpaceX и Rocket Lab.

Virgin Orbit използва модифициран самолет Boeing 747, като към него е прикачена ракетата LauncherOne. Самолетът, който е с прякор Cosmic Girl ("Космическо момиче"), излетя от летище на компанията в Калифорния, като изстреля ракетата над Тихия океан.

Три часа по-късно компанията потвърди, че цялата процедура е преминала успешно. Ракетата е извела в орбита девет малки сателита на НАСА.

Today's sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we're thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn't do it justice anyway. pic.twitter.com/ZKpoi7hkGN