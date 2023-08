Пол Александър: Мъжът, който живее в железен бял дроб в продължение на 70 години

П ол Александър, наричан още Пол Полио, се заразява с полиомиелит, когато е едва на 6 години. Вследствие на заболяването, той живее 70 години в железен бял дроб, където изобретява нов начин за дишане, като награда той получава куче, съобщи Mirror.

Пол Александър е световноизвестен с дългия си живот, прекаран в железен бял дроб, но мъжът с прякор Пол Полио казва, че е живял невероятно, въпреки трудното му ежедневие.

През 1952 г. Америка преживява широко разпространена епидемия от полиомиелит. Пол, който по онова време е бил жител на Тексас, обяснява, че е един от 60 000-те случая на заболели в цялата страна. Инфекцията му била толкова тежка, че се наложило лекарите да му направят трахеотомия (създаване на обходен път за осъществяване на дихателната функция) и след това да го поставят в железен бял дроб (специално разработена капсула, която предпазвала болните от полиомиелит с дихателни проблеми).

Paul Alexander is world-famous for spending a Guinness world record amount of time living in an iron lung - but the man nicknamed 'Polio Paul' says he's lived an amazing life despite being stuck in an iron lung for 70 years.https://t.co/yBDyW7UyaF