Откриха непознат досега орган в главата на човек

У чени откриха нов непознат досега орган в човешкото тяло: наподобяващ набор от слюнчени жлези, разположени дълбоко в горната част на гърлото.

Въпреки че досега човешкото тяло е изследвано задълбочено този орган е останал незабелязан, тъй като е разположен върху хрущял, наречен torus tubarius, който се намира над небцето.

Учени от Нидерландия направиха откритието случайно по време на изследване на пациенти с рак на простатата с помощта на най-новия PSMA PET / CT скенер. При контрастна томография те забелязали непознатия досега орган.

