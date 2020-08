Космическият кораб на SpaceX направи първи кратък полет

М еждупланетарният космически кораб на SpaceX направи своя първи успешен тестов полет. Starship направи малък "скок" на височина 150 метра, което беше достатъчно да покаже на екипа на компанията, че дотук работата върви по план.

Мъск: Пирамидите са от извънземни. Египет: Не, не са

"Марс изглежда все по-възможен", обяви Илон Мъск в Twitter. Петият прототип на Starship е с височина колкото девет етажа и има един двигател Raptor.

Мъск удари джакпот от $2,1 млрд.

Той издигна корпуса и след това плавно го приземи изправен в близост до мястото на излитане. Стъпката е минимална спрямо огромната дистанция до Марс, но е първата, която показва, че Starship е на прав път

Постижението е важно за компанията, особено след като предишните прототипи имаха проблеми и някои от тях дори се повредиха. Мъск тогава обясни, че е очаквано и именно това е целта на прототипите.

Първият полет направи прототипът SN5. Той е 30 метра висок, като практически е само двигателят и резервоарът за гориво. Липсват много от допълнителните елементи, както и куполът с местата за пътници и товар. Все пак към SN5 са добавени и допълнителни тежести, които да симулират товар.

Все още обаче предстои много работа пред SpaceX. Компанията трябва да продължи с опитите и да увеличава мащаба на всеки следващ прототип. Финалната версия на Starship ще е около 50 метра висока и ще има шест двигателя Raptor и ще може да превозва до 100 души.

LAUNCH! Starship SN5 has launched on a 150 meter test hop at SpaceX Boca Chica.



Under the power of Raptor SN27, SN5 has conducted what looks like a successful flight!



Listen to the SpaceXers cheer!



Mary (@BocaChicaGal) filming history!



Livestream: https://t.co/rUNxATy7VJ pic.twitter.com/p5UTRFd0gI