Мъск: Пирамидите са от извънземни. Египет: Не, не са

И лон Мъск винаги привлича внимание понякога дори и без да го е искал. В петък той публикува редица туитове в Twitter, в които споделя няколко факта за пирамидите в Египет.

Мъск удари джакпот от $2,1 млрд.

Сред тях е, че Хеопсовата пирамида, позната още и като Великата пирамида, е била най-високият построен от човека обект в продължение на 3800 години .В типичния си стил, Мъск заяви в Twitter: "Очевидно извънземните са построили пирамидите". Той най-вероятно се шегува, но изказването му привлече вниманието и на министъра на международното сътрудничество на Египет Раня А. Ал Машат.

В свой отговор в Twitter до Мъск, тя пише: "Следя работата ви с много почит. Каня ви вас и SpaceX да анализирате документите как са построени пирамидите и също да видите гробниците на строителите им. Господин Мъск, очакваме ви."

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you 🚀. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4