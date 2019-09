Л юбител-астроном е открил нова комета, която може да се окаже едва вторият междузвезден посетител в Слънчевата система. Украинецът Генади Борисов е открил интересен обект на 30-ти август т.г. След като споделил откритието с други любители и професионални астрономи, те потвърдили, че става дума за комета.

Наблюденията показват от самото начало, че "поведението" на кометата е странно. Траекторията ѝ изглежда необичайна и подсказва, че не е в постоянна орбита около Слънцето. А това означава, че най-вероятно произлиза извън Слънчевата система.

Кометата вече има официално име - C/2019 Q4 (Borisov). В момента тя се движи към Слънцето, като се очаква да се доближи максимално около 10-ти декември. След това ще направи обиколка около звездата и ще започне да се отдалечава.

