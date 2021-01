Мъск обяви награда от 100 млн. долара за екотехнологии

И лон Мъск обяви, че дарява 100 млн. долара награда за създаването на нова екотехнология. Той иска да мотивира по-бързата разработка на работеща система за извличане на въглероден диоксид, съобщава Engadget.

Очаква се в близките дни Мъск да обяви и условията за участие. Основната идея е технологията да може да извлича въглероден диоксид от атмосферата. Това ще позволи ускоряване на намаляването на вредните емисии, които остават твърде високи въпреки множеството екологични инициативи по света.

Вече има и подобни технологии, които се използват по света, но те са твърде скъпи и сложни. Освен това са и в начална фаза, като все още не са достатъчно ефикасни за масово прилагане.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology