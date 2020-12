Ще има ли „извънредно положение” за климата

Г енералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова правителствата в събота да обявят „извънредно положение за климата” и да изпълнят обещанията си да намалят замърсяването с въглерод, докато се възстановят от пандемията, предаде АФП.

Говорейки по време на откриването на срещата на високо равнище по въпросите на климата, проведена онлайн, за отбелязване на пет години от Парижкото споразумение за климата, Гутериш предупреди, че настоящите ангажименти на държавите са „далеч от достатъчни”, за да ограничат повишаването на температурата до 1,5 градуса по Целзий.

„Ако не променим курса, може да се насочим към катастрофално покачване на температурата с повече от 3 градуса този век”, каза той. „Ето защо днес призовавам всички лидери по света да обявят извънредно положение за климата в своите страни, докато се постигне въглероден неутралитет”, добави той.

Премиерът на Великобритания Борис Джонсън, китайският президент Си Цзинпин и френският Еманюел Макрон са сред лидерите, участващи във виртуалната среща на върха. Повече от 75 държавни глави се очаква да обявят подновени цели за намаляване на емисиите или да сигнализират за голямо намерение да помогнат на най-уязвимите държави да се справят с все по-честите климатични бедствия.

Парижкото споразумение повели на страните да ограничат затоплянето до „доста под” 2 градуса по Целзий чрез значителни съкращения на емисиите на парникови газове. Но движението напред спря въпреки нарастващия обществен гняв за състоянието на планетата и поредица от научни доклади, предупреждаващи за опасностите от бездействието. ООН казва, че емисиите трябва да падат с 7,6% годишно до 2030 г., за да се запази ограничението в температурата от 1,5 градуса по Целзий.

През 2020 г., когато пандемията доведе до блокиране и ограничаване на движението, емисиите спаднаха с рекордните седем процента, съобщи ООН тази седмица.

