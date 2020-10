Кажи ми какъв е телевизорът ти, за да ти кажа какъв човек си

Д а разбереш какъв е даден човек е сложна работа и понякога отнема цял живот. И все пак, има начин да отгатнем поне някои от чертите на хората, ако имаме шанс да надзърнем в домовете им. Тъй като домът е нашата крепост или така поне се твърди, често видът му издава някои тайни за неговите обитатели.

И докато преди технологичния бум домовете на хората са изглеждали сравнително еднакво, то с развитието на технологиите дойде и разнообразието в тях. Вече не е рядкост да имаш система за управление на уредите от разстояние или да се радваш на домашно кино, например. В крак с джаджите, които можем да имаме, се развива и средата ни, а ние, като човешки същества, се опитваме да наваксаме с гигантския технологичен скок.

По стара традиция, един от най-ценните за хората уреди вкъщи е телевизорът – извор на развлечения и информация още от първия си черно-бял представител.

За телевизора вкъщи хората са се карали, деца са били наказвани и лишавани от любимите им предавания и цели фамилии са се събирали, за да гледат любим сериал. За повечето от нас, обаче, да имаш телевизор вече не е въпрос – въпросът по-скоро е колко телевизора да имаме, какви да са и как да ги впишем в домовете ни.

И ето че стигнахме до момента, в който изборът на устройства е толкова богат, че човек може да подчини дори телевизора на интересите и хобитата си. Звучи леко невероятно, но новите устройства на Samsung са толкова артистични и пълни с иновативни функции, че могат да отговорят и на най-високите изисквания на собствениците си, държащи домовете им да са в унисон с интересите им. The Frame, The Sero, The Serif – трите южнокорейски бижута носят свой характер, но и разкриват този на собственика си, така че, ако случайно попаднете в дома на човек, когото не познавате отблизо, ето един начин да разберете повече за него.

The Sero е първият в серията артистични телевизори, а името му на южнокорейски означава „вертикално“. Ако влезете в дом, в който видите нещо като телевизор, но поставен в необичайна позиция – това почти сигурно е този модел. The Sero може да бъде завъртян както в хоризонтална, така и във вертикална позиция, а, ако го свържем с телефона си, ще получим просто един огромен телефон. Или поне екрана му.

Източник: Samsung

The Sero има нестандартни възможности по отношение на дисплея - екранът може да се върти сам точно като смартфон или таблет, а технологията за различно пространствено ориентиране на дисплея се свързва лесно и безпроблемно с мобилните устройства. Едно е сигурно – човекът, притежаващ този модел телевизор, не е традиционалист. The Sero е за хората, които живеят с единия крак в бъдещето, интересуват се от всякакви технологични новости и искат устройствата около тях да бъдат максимално гъвкави като функции и изпълнение.

Със Sero можете да ползвате всичките си социални мрежи, да гледате клипове в YouTube и въобще, да бъдете максимално мобилни... в телевизора си. Няма съмнение, че видите ли такъв телевизор в нечий дом, сте попаднали на представител на милениалите и Z поколението. Отпуснете се и вижте какво представлява бъдещето на технологиите – модерен дизайн и богат набор от функции на дисплея, когато не се използва. Неслучайно моделът е отличен с наградата „Най-доброто от иновациите“ на CTA на CES – той комбинира най-модерните функции на дисплеите Samsung и има нов подход към технологиите за домашно забавление.

The Frame е най-артистичният от трите модела и се отличава по това, че, когато не се ползва по стандартното си предназначение на телевизор веднага минава в другата си роля – на дигитална рамка.

Източник: Samsung

Устройството има достъп до база данни с произведения на изкуството (картини и фотографии) от световни галерии и музеи, при това – по вкуса на потребителя. Сами можете да се сетите какво преживяване е това за човек с афинитет към изкуството! Видите ли The Frame в нечий дом, бъдете сигурни – човекът е фин, артистичен и търси красотата около себе си, което е видно и по избора му на телевизор. The Frame е пресечната точка между изкуство и технологии – рамката му може да бъде добавена според интериора и предпочитанията, на стената или на специален триножник, за още по-голям художествен ефект.

Така, вместо телевизор, в този дом всъщност има една съвременна и вечно променяща се картина на различни автори и от различни музеи. Бъдете сигурни, че влезете ли в дома на човек с такъв телевизор, неминуемо на някакъв етап от престоя ви ще се срещнете с Ван Гог или Клод Моне, а нищо чудно и да получите усещането, че сте в Прадо или Ермитажа с единствената разлика, че престоят ви ще е безплатен.

The Serif съвършено логично носи името си заради приликата на профила на рамката с латинската буква „I“ в шрифта Serif и е телевизор, който сред всичките си събратя сe отличава с дизайна си. Дали е телевизор или е някаква екстравагантна мебел в интериора на дома – отговорът е „и двете“.

Източник: Samsung

The Serif се вписва идеално във всяко пространство и, ако човек се чуди къде да го постави, най-лесното е да постави просто на рафта. Моделът е разработен от парижкото дизайнерско студио Ronan&Erwan Bouroullec и това си личи – екранът му е със заоблен ръб, а панелът на телевизора е цял, без никакви разделителни линии. Не се подлъгвайте обаче – човекът, избрал такъв телевизор, не е просто екстравагантен почитател на дизайнерските решения, но и ценител на технологиите. Телевизорът идва с безупречна картина и звук, както и много функционалности.

Все пак, дизайнът му е отличителна черта, затова и опциите в размерите му са няколко (43, 49 и 55 инча, както и цветовете - White и Cotton Blue). В комплекта са включени и крачета, с които може да бъде поставен и на пода. С такъв телевизор в нечий дом можете да бъдете сигурни, че сте попаднали на човек, който върви в крак с времето, разглежда живота от всякакви ъгли и е отворен към новостите.

The Frame, The Sero и The Serif са поредната иновация на Samsung и отговор на въпроса защо компанията за 14-та година е сред лидерите на световния пазар на телевизори. Артистични, иновативни и дизайнерски издържани, трите модела не само придават характерен облик на всеки дом, но и отразяват светоусещането на своите притежатели – така, както правят само истинските ценни бижута.