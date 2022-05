Изкуство и отвъд рамките на телевизора

Т ехнологиите променят всеки аспект не само на ежедневието, но и на цивилизацията като цяло. В това число неизменно попада и изкуството във всичките му форми.

На пръв поглед, цифровите технологии и изобразителното изкуство, например, нямат много допирни точки, но всъщност двете се допълват отлично. Много от модерните анимации са нарисувани от художници с помощта на най-различни технологии. А благодарение на развитието на телевизорите можем да се наслаждаваме на максимално качество както на тези анимации, така и на картините на най-добрите художници от целия свят.

Когато технологиите и изкуството се съберат, могат да бъдат постигнати впечатляващи резултати, от които печелят всички: творците имат повече възможности да изразят себе си, както и да получават достъп до много по-голяма потенциална аудитория, с която да споделят работата си. А любителите на изкуството имат още начини да се наслаждават на интересните творби, включително да видят в дома си любимите си картини и фотографии.

Именно за тази идея Samsung използва опита си в разработката на телевизори, за да създаде The Frame. Това е телевизор, който интегрира най-модерните технологии, за да предложи на потребителите не само отлична картина за гледане на видео и мултимедия, но и за да им предложи нов, модерен досег с изобразителното изкуство.

„Извън рамките“

Източник: Samsung

През май т.г. Samsung представи заедно с българския художник Павел Митков съвместния проект Out of The Frame - неговите картини оживяват с помощта на новото поколение на телевизори The Frame 2022. В галерията на художника в центъра на София творбите са изложени на шест телевизора The Frame 2022. Любителите на изкуството могат да се насладят на качеството на дисплея и колко добре той пресъздава и най-малките детайли на всяка картина редом. А компания на „дигиталните“ платна правят творби на автора на традиционен физически носител.

Предстои картини на Митков да станат част от Art Store – платформата с абонаментен достъп, която дава възможност на любителите на изкуство да се наслаждават на произведения от световни автори чрез The Frame, и това у дома си. Творби на Митков влизат в специалната селекция, в която вече има над 1600 фотографии и картини от световни музеи и галерии. Той ще стане първият български художник, чиито творби се предлагат за избор в Art Store. Партньорството на Samsung и Митков ще продължи с още инициативи през следващите месеци, включително и за деца.

От инженерите за творците и ценителите

За всеки артист е важно творчеството му да бъде видяно и усетено в неговия оригинал. Ценителите на изкуството имат същото желание, за да могат да съпреживеят всяка творба. Именно затова Samsung създава The Frame - за да отговори на всички изисквания и очаквания както на творците, така и на любителите на изкуство.

The Frame 2022 се възползва от целия натрупан опит до момента, както и от най-новото поколение технологии при телевизорите. С The Frame 2022 в дома на потребителите влиза галерия със селекция от световноизвестни картини и фотографии или с колекцията от семейни кадри. The Frame 2022 разполага с функцията Art Mode. Когато телевизорът е изключен, той автоматично се превръща в дигитално платно и може да изобразява картини от Art Store, както и снимките от албуми с лични фотографии. Има и сензор, чрез който дисплеят се изключва, когато няма никой в помещението.

Източник: Samsung

Телевизорът може да опознава вкуса на потребителя и да му предлага творби, които да се визуализират на екрана. The Frame 2022 предлага още функция за добавяне на паспарту към картините с комбинация от 5 дизайна и 16 цвята за най-различни и реалистични матови платна. А сензорът за яркост адаптира картината според околната светлина, за да изглежда винаги еднакво добре.

Дисплеят на The Frame 2022 е 4K QLED е матов, за да намали отблясъците от околната светлина. Quantum Dot технологията постига над 1 млрд. цветови нюанса за точно пресъздаване на всяка картина. Освен това телевизорът може да бъде персонализиран чрез сменяеми рамки. Той е с дебелина само 24,9мм и може да се впише във всеки интериор.

Трите възможности за инсталация са според различните изисквания на пространството – на стена, на елегантна стойка или на артистичен статив-триножник. Отделно се предлага и стойка за стена, чрез която The Frame 2022 може да бъде завъртан хоризонтално или вертикално съобразно гледаното съдържание и изобразените картини. Накратко, The Frame 2022 е телевизор, който дава възможност на художниците да представят картините си по възможно най-реалистичния начин на много по-голяма аудитория, а любителите на изкуството имат на разположение галерия със световни творби и модерни технологии, за да им се насладят подобаващо. Но има и още…

Технологии… толкова много технологии

Източник: Samsung

The Frame 2022 може да обича изкуството, но това не означава, че пренебрегва останалите си задължения. Телевизорът „прелива“ от технологии, които го правят предпочитан избор както за забавления, така и за работа.

Списъкът с технологии на The Frame 2022 е изключително дълъг, но редом с Art Mode, можем да селектираме няколко. Откриваме например, че изкуственият интелект и Quantum Processor 4K осигуряват оптимално качество не само на картината, но и на звука. Телевизорът може да адаптира настройките на картината според околната светлина, а активният гласов усилвател в реално време регулира диалога според фоновия звук на съдържанието. Има и технология за пресъздаване на 3D многоканален звук с проследяване на движението на обектите по екрана и Dolby Atmos.

В селекцията от функционалности бихме отличили и множеството смарт функции. Например Multi View за гледане на два потока съдържание едновременно, включително с едновременен звук от двата или само от единия. Mobile Mirroring позволява прехвърляне на видео, музика и снимки от мобилно устройство към телевизора. Режимът DeX пък позволява свързване с компютър от разстояние (например служебната машина в офиса). The Frame 2022 определено е готов за ежедневието на модерния човек и знае как да се впише в него толкова добре, колкото и красива картина на стената у дома.