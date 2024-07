Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6: Отличници на Samsung

Н овите модели сгъваеми смартфони на Samsung вече са тук. Изглежда трудно за вярване, но тази година те достигнаха своето шесто поколение. И това е подходящ момент да видим дали наистина са отличници.

Годините постоянно усъвършенстване на технологиите определено дават своето отражение. Новите Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 са смартфони, които ще привличат внимание с външния си вид и ще го задържат с множеството си възможности. Те се стремят да са отлични във всяко отношение, но дали го постигат? Нека се запознаем с част от възможностите им, за да разберем.

Да си сгъваем е практично

Живеем в дигиталната ера, в която цифровите технологии са задължителна част от ежедневието ни. Едно от последствията от този факт е необходимостта от устройства с по-големи екрани, за да можем да вършим работата си в движение, както и да се забавляваме и просто да можем да извлечем максимума от джаджите.

Постоянното носене на големи устройства като лаптопи и таблети обаче не е най-практичното решение. Но пък сгъваем смартфон може да реши този проблем. Особено, ако са Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6. Те са обновени спрямо предишните си събратя, като идват с по-здрави, но леки корпуси от Armor Aluminum, както и защита с Corning Gorilla Glass Victus 2. Рамките около екраните им са по-тънки, което смалява физическите размери на устройства. Дисплеите им обаче остават същите както преди.

Резултатът е, че Galaxy Z Fold6 е най-лекият Fold модел до момента с тегло от 239 гр., като е и най-тънкият – 5,6 мм при разгънато положение. Galaxy Z Flip6 пък е най-компактният смартфон на Samsung досега, но пък изобилства от технологии подобно на по-големия си събрат. Така и двата модела се възползват максимално от практичния аспект – да са максимално компактни и удобни за носене в джоба, но и да не позволяват това да компрометира функционалността им.

Едно от големите притеснения при сгъваемите смартфони беше здравината им. Реално това беше адресирано още преди няколко години, но винаги оставаше едно усещане, че човек държи крехко устройство. То изчезва напълно при новите модели от серията Galaxy Z. Те имат подобрена и подсилена двойна релсова панта, сгъваемият ръб, както и самите дисплеи са обновени и много по-здрави. Това си личи още при първото докосване и отваряне, на което и да е от двете устройства.

Дизайнът също отразява подобрения. Ръбовете са загладени, цветовете наситени. Galaxy Z Fold6 има по-елегантен стил, докато Galaxy Z Flip6 е „творческата“ натура и изпъква с цветове, атрактивни персонализирани дисплеи за Cover дисплея, които могат да се менят според часа и метеорологичните условия.

Практичността обаче не е само във физическите възможности. Все пак това са устройства, на които притежателите им ще разчитат за цялата си комуникация, както и за солидна част от работата и забавленията си. Затова трябва и да работят много добре. Samsung е предвидил този факт и затова Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 са оборудвани с процесора Snapdragon 8 Gen 3, имат по-големи охладителни камери и по 12GB RAM. Разполагат и с мощен невронен процесор, за да се справят без проблеми и с изкуствения интелект, който изобилства и в двата смартфона.

Galaxy AI се разгъва напълно

Платформата Galaxy AI дебютира по-рано тази година със серията Galaxy S24, като съвсем логично тя става част и от новите предложения в серията Galaxy Z. При това умело се възползва от сгъваемите възможности на телефоните, а и предлага някои новости за първи път.

Функцията Interpreter например може да използва и двата дисплея на смартфона, за да изобразява в реално време превода и да помага на всички участници в разговора около телефона да разбират кой какво казва. Live Translate може да превежда телефонни разговори в реално време, като ще поддържа и приложения на трети лица.

Производителността е на първо място при Galaxy Z Fold6, като се отличава с доста функции в тази посока. Например Note Assist в приложението Samsung Notes ще помага за резюмирането на информацията и бележките. А Sketch to Image позволява рисуване на обекти по снимките, например шапки, очила и други подобни предмети, които Galaxy AI превръща в съвсем реалистични елементи и ги вгражда в кадъра. Функцията Composer в Samsung Keyboard пък генерира предложения за отговори на съобщения и имейли. На линия са и всички останали функции на Galaxy AI, включително Generative Edit и др.

Те са на разположение и за Galaxy Z Flip6, като той има и някои специфични за него възможности. Например споменатото вече персонализиране на тапетите на Cover дисплея. Също на него може да се използва и функцията Chat Assist за FlexWindow – както Samsung нарича предния дисплей. Чрез нея изкуствения интелект анализира съобщенията в чат приложенията и на базата на контекста предлага подходящи отговори. А при използване на режима FlexCam за снимане с предните камери при полусгънато положение на телефона, Auto Zoom автоматично избира колко да приближи или отдалечи кадъра, за да гарантира, че всички ще попаднат в обектива.

И двата модела предлагат Circle to Search with Google за бързо и лесно откриване на информация в интернет от всяко приложение. Circle to Search with Google пък е вече познат начин за търсене от серията Galaxy S24, с който - за секунди имате резултати с изображения и описания в Google. Но с формфакторът на сгъваем смартфон като Galaxy Z Fold6 получавате дори повече – да кажем, че търсите коя е сградата, която виждате по време на пътуване в чужбина. С еднo ограждане получавате от едната страна на екрана информация коя е сградата, а другата половина на екрана допълнителна информация за посещение, подробности или други интересни факти.

Те ще имат и интеграция с асистента Google Gemini, който ще е достъпен с всичките си възможности.

Също общо за тях е и технологията ProVisual Engine за камерите. Тя обработва изображенията и клиповете, като подобрява качеството им и използва изкуствен интелект, за да подбира настройките и да улеснява снимането. Например AI Zoom ще оптимизира изображенията при използване на увеличението.

Камерите на Galaxy Z Fold6 също са 50МР основна, 12МР ултраширокоъгълна и 10МР с 3х оптично увеличение. Под пикселите на вътрешния дисплей, който е 7,6-инчов с пикова яркост 2600 нита има и 4MP камера за селфита. Външният дисплей е 6,3-инчов, също със 120Hz адаптивно опресняване като вътрешния, но камерата за селфита е видима и е 10МР.

Камерите на Galaxy Z Flip6 са основен сензор 50МР с оптична стабилизация и 12МР ултраширокоъгълна камера. Те са разположени до 3,4-инчовия Cover дисплей отвън. Камерата за селфита е 10МР, като е при вътрешния дисплей, който е 6,7-инчов.

Отличници и в незабележимите детайли

Има и много аспекти, на които хората не обръщат внимание, но са важни. Например малките оптимизации в интерфейса на Galaxy Z Fold6 – като лентата с бърз достъп до приложенията. Или динамичното адаптиране на приложенията според сгъването на дисплея и при двата модела.

А също така и високото ниво на сигурност. Платформата Samsung Knox защитава данните на потребителите, както и обработката им от изкуствения интелект. Притежателите на устройствата могат да изберат дали данните от Galaxy AI да се обработват само локално в телефоните или да може да се използва помощ и от клауда (и за кои функции).

Смартфоните от серията Galaxy Z ще получат пълни обновления на операционната система в продължение на седем години. Освен това са и в тон с изискванията за устойчивост, като използват все повече рециклирани материали, с което са отличници и в мисията за опазване на околната среда.

