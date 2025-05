Galaxy S25 Edge е най-тънкият смартфон на Samsung досега

Samsung представи най-тънкия си смартфон досега, с което дава началото на нова продуктова категория. Това е Galaxy S25 Edge, който е с дебелина на корпуса от 5,8 мм.

Galaxy S25 Edge е провокирал нови инженерни решения и технологии за създаването си. Корпусът на устройството е от титан, като тежи 163 грама.

Дисплеят, който е 6,7-инчов Dynamic AMOLED 2X със 120Hz адаптивно опресняване, е защитен от Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Това е обновено керамично стъкло с висока якост. В комбинация с титановия корпус, Galaxy S25 Edge обещава солидна здравина въпреки тънките си размери.

Huawei завърши екосистемата си със собствена ОС за PC

Телефонът има и двойна камера с изкуствен интелект. Основният сензор е 200MP с оптична стабилизация и възможност за 2х увеличение с оптичен еквивалент. Към него има и 12МР ултраширокоъгълна камера. Предната камера също е 12МР.

Камерите използват ProVisual Engine като основната серия и предлагат AI функциите Audio Eraser, Drawing Assist, както и всичко останало. Целият AI пакет е тук, заедно с Now Bar, Now Brief и интеграцията с Google Gemini.

Шеф на Apple: След 10 г. iPhone може да не ви е нужен

Galaxy S25 Edge използва и процесора Snapdragon 8 Elite for Galaxy, с 12GB RAM. Ще се предлага във версии с 256GB и 512GB памет. Вградената батерия е 3900mAh с поддръжка на 25W презареждане, безжично презареждане и безжично зареждане на други устройства.

Apple загуби контрол над приложенията в App Store

Microsoft пуска нови функции за Copilot+ PC устройствата

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase