Facebook продължава да търси баланс между свободата на словото и защитата на достойнството. Сега социалната мрежа тества нова функция, която да позволи на потребителите практически да налагат цензура в профилите си, съобщава Engadget.

Функцията е открита в кода на платформата от студента по компютърни науки Джейн Манчън Уонг. Тя е разучавала кода на социалната мрежа и е видяла възможност, която ще позволи на потребителите да са модератори на коментарите в техните профили и публикации.

В тестовия си вид функцията е доста странна. Тя позволява на потребителя да въведе думи, които да са блокирани и да не се показват в коментари и публикации на профила му. Те обаче няма да се показват само за самия потребител. Въпросните публикации ще са видими за останалите.

