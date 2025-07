Можете да скриете дома си в Google Maps: Ето как да го направите

Т ъй като собствениците на жилища инвестират във висок клас брави, алармени системи и камери за наблюдение, за да защитят имотите си, някои служители на реда казват, че има една пренебрегвана мярка, която би могла да помогне за предпазване от крадци: скриването на домовете им в Google Street View, пише New York Post.

Въпреки че функцията съществува от години, все по-голям брой собственици на жилища сега избират да размазват образа на къщите си в изображенията на онлайн карти, за да намалят дигиталното излагане – тактика, която властите и експертите по престъпността предполагат, че може да помогне за намаляване на риска да станат мишена.

Райън Рейлсбек, полицай в Ривърсайд, Калифорния, каза, че е виждал някои жители да предприемат тази допълнителна стъпка.

„Престъпниците търсят нови и иновативни начини да набелязват жертви. Добре е обществеността да е наясно с това и да се противопостави на това, което престъпниците вече правят“, каза той.

