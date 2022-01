Chrome 97 идва с малко, но практични новости

Google започна годината с нова версия на интернет браузъра Chrome. Той достигна версия 97, като вече е налична безплатно за потребителите.

Chrome 97 не предлага значителни промени или новости, но има няколко практични нововъведения. Едно от тях е възможността потреббителят да вижда какви данни даден интернет сайт съхранява в браузъра и съответно да ги изтрие.

Тук няма да се вижда информацията, която е събрана от сайта, а данните, които той е съхранил. Това са "бисквитки", които може да са няколко в зависимост от функциите, както и друга информация като тракери и т.н.

Потребителят ще има възможност да вижда списък с всички сайтове и да изтрива всички данни или само избрани файлове и детайли. Функцията е налична от основното меню с настройки в секция Security and Privacy > Site Settings > View permissions and Data Stored Across Sites.

Друга новост е насочена към мобилната версия на Chrome. Тя ще може да запомня процента на увеличение на екрана, което потребителят е направил за всеки сайт по отделно. Например, ако посети даден сайт и увеличи размера на екрана на 110%, Chrome ще запомни това и при всяко следващо посещение на същия сайт, автоматично ще го отваря с този размер.

Функцията може да не е активирана автоматично за всички. Ако не е, може да стане при въвеждане на следната команда в полето за въвеждане на адрес: chrome:flags#enable-accessibility-page-zoom от където трябва да се активира. След това може да се използва от опцията Zoom, която е налична също в полето за адреси при натискането на иконата с катинар.

Сред другите промени в Chrome са някои обновления, които не са функции за потребителите, а подобрения за цялостната работа на браузъра. В това влиза оптимизирано изобразяване на елементите на уеб-базирани приложения, разпознаване на HDR-съвместими дисплеи и др.

