Бил Гейтс обвинен в изневери и "неудобна" работна среда

Н овината, че Бил и Мелинда Гейтс се развеждат изглежда, няма да премине без сътресения. В неделя две водещи американски издания публикуваха отделни и различни твърдения за поведението на Бил Гейтс преди повече от десетилетие докато той и съпругата му са работили в Microsoft.

Според твърденията на The Wall Street Journal и The New York Times, Гейтс е бил пренебрежителен към Мелинда на работното място и често е търсил вниманието на други жени. Обвиняван е и за афера.

Публикацията на Wall Street Journal се базира на твърдения, че Гейтс е имал сексуална връзка със служителка на Microsoft, която е започнала през 2000 г. и е продължила няколко години. Изданието твърди, че това е причината Гейтс да напусне борда на Microsoft миналата година, след като е получено оплакването.

Говорител на софтуерния гигант казва, че подобно писмо наистина е получено през втората половина на 2019 г. От тогава се води проверка, като "служителят, повдигнал въпроса, получава голяма подкрепа" от компанията.

Говорител на Бил Гейтс потвърждва, че афера е имало, но твърди, че тя е приключила преди "почти 20 години и е завършила приятелски". "Решението на Бил да се оттегли от борда няма връзка с този въпрос. Той беше обявил желанието си да прекарва повече време с филантропските си проекти няколко години по-рано", казва още говорителят на Гейтс.

Също в неделя беше публикуван и материал на New York Times. В него се твърди, че Бил Гейтс се е държал пренебрежително към съпругата си на работното място, че е говорил неучтиво за брака и че е създавал "некомфортна работна среда".

Изданието твърди, че поведението на Гейтс е било такова трайно. То дава за пример, че през 2006 г. повече от десетилетие сред сватбата с Мелинда, Гейтс е изпращал имейл с покана за вечеря на друга жена, която работи в Microsoft. Той написал, че "ако това те притеснява, просто се прави, че не се е случило", казват източниците на Times. Статията на Times е базирана на твърденията на шест настоящи и бивши служители на Microsoft, които критикуват действията и поведението на Гейтс.

Говрителят на Гейтс отрича и тези твърдения. "Изключително разочароващо е да има толкова много публикувани неистини за причината, обстоятелствата и времевата линия на развода на Бил Гейтс", казва говорителят. Той казва още, че твърденията за лошо или непристойно поведение към служителите на Microsoft не са верни и че "слуховете и спекулациите за развода на Гейтс стават все по-абсурдни и е тъжно, че хора с никакви познания за ситуацията биват цитирани като "източници".

