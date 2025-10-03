Безопасно шофиране при дъжд и сняг: Практически трикове за всеки водач

Д ъждовното време продължава – как да се движим безопасно по пътищата?
Очакват ни обилни валежи, намалена видимост и хлъзгави пътища. Шофирането при такива условия изисква повишено внимание и адаптиране на скоростта и поведението на пътя. Експертите предупреждават: мокрите настилки и локвите увеличават риска от инциденти, включително тежки и фатални.
За да намалите риска и да запазите спокойствие зад волана, следвайте тези практични съвети:
1. Поддържайте добра видимост
Проверете чистачките и сменяйте износените пера навреме.
Почистете предното стъкло, фаровете и стоповете.
Работещата вентилация или климатик предотвратява замъгляване.
2. Гуми в отлично състояние
Проверявайте дълбочината на протектора – износените гуми увеличават риска от аквапланинг.
Сезонните гуми (зимни или летни) осигуряват по-добро сцепление на мокър път.
3. Включете къси светлини
Дори през деня, фаровете помагат на другите участници да ви видят и намаляват риска от сблъсък.
4. Внимание при първите капки дъжд
Настилката е особено хлъзгава поради смес от прах, пясък и масла.
Избягвайте резки маневри, намалете скоростта и увеличете дистанцията.
5. Спазвайте безопасна скорост
При мокри пътища е необходимо да се движите по-бавно от нормалното.
При силен дъжд е по-разумно да спрете на безопасно място с включени аварийни светлини.
6. Внимавайте за локви
Те могат да скриват дупки или люкове.
Големите локви преминавайте бавно, а ако е възможно – следвайте друго превозно средство.
7. Сигурност на пътниците
Винаги носете предпазен колан.
Децата трябва да пътуват с подходящи столчета или обезопасителни системи според възрастта и теглото.
8. Допълнителни съвети за безопасно шофиране при дъжд
Поддържайте достатъчно дистанция между автомобилите – мократа настилка увеличава спирачния път.
Избягвайте резки завои и ускорение.
Бъдете търпеливи – дъждовното време изисква повече време за безопасно пътуване.
Следването на тези практични съвети ще ви помогне да се движите спокойно и безопасно, дори когато дъждът затруднява пътното движение.