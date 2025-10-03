Безопасно шофиране при дъжд и сняг: Практически трикове за всеки водач

Д ъждовното време продължава – как да се движим безопасно по пътищата?

Очакват ни обилни валежи, намалена видимост и хлъзгави пътища. Шофирането при такива условия изисква повишено внимание и адаптиране на скоростта и поведението на пътя. Експертите предупреждават: мокрите настилки и локвите увеличават риска от инциденти, включително тежки и фатални.

За да намалите риска и да запазите спокойствие зад волана, следвайте тези практични съвети:

1. Поддържайте добра видимост

Проверете чистачките и сменяйте износените пера навреме.

Почистете предното стъкло, фаровете и стоповете.

Работещата вентилация или климатик предотвратява замъгляване.

2. Гуми в отлично състояние

Проверявайте дълбочината на протектора – износените гуми увеличават риска от аквапланинг.

Сезонните гуми (зимни или летни) осигуряват по-добро сцепление на мокър път.

3. Включете къси светлини

Дори през деня, фаровете помагат на другите участници да ви видят и намаляват риска от сблъсък.

4. Внимание при първите капки дъжд

Настилката е особено хлъзгава поради смес от прах, пясък и масла.

Избягвайте резки маневри, намалете скоростта и увеличете дистанцията.

5. Спазвайте безопасна скорост

При мокри пътища е необходимо да се движите по-бавно от нормалното.

При силен дъжд е по-разумно да спрете на безопасно място с включени аварийни светлини.

6. Внимавайте за локви

Те могат да скриват дупки или люкове.

Големите локви преминавайте бавно, а ако е възможно – следвайте друго превозно средство.

7. Сигурност на пътниците

Винаги носете предпазен колан.

Децата трябва да пътуват с подходящи столчета или обезопасителни системи според възрастта и теглото.

8. Допълнителни съвети за безопасно шофиране при дъжд

Поддържайте достатъчно дистанция между автомобилите – мократа настилка увеличава спирачния път.

Избягвайте резки завои и ускорение.

Бъдете търпеливи – дъждовното време изисква повече време за безопасно пътуване.

Следването на тези практични съвети ще ви помогне да се движите спокойно и безопасно, дори когато дъждът затруднява пътното движение.