Не дали, а след колко километра електромобилите стават по-чисти от колите с ДВГ

Н ай-големият упрек към електромобилите е, че те са по-мръсни от автомобилите с двигатели с вътрешно горене при производството си. Това се повтаря от години, а консорциум от компании от ранга на Aston Martin, Bosch, Honda и McLaren заявиха, че електромобилите стават екологично чисти едва след 50 000 мили (80 000 км). Причината за това е, че при производството на пакета батерии се отделя огромно количество СО2, което не е лъжа. Сега продуктът на Argonne National Laboratory накланя везните (за пореден път) в полза на е-колите.

Европейците карат е-колите си повече от колегите си с конвенционални модели

GREET (Greenhouse Gases, Regulated Emissions and Energy Use in Technologies) е модел, който позволява измерването на емисиите СО2 от производството до края на жизнения цикъл на автомобила. Reuters го използва, за да анализира емисиите от Tesla Model 3 в САЩ. Моделът изчислява, че автомобилът ще е по-чист от Toyota Corolla след само 21 725 км (13 500 мили).

Това е така, защото 23% от електричеството на САЩ идва от въглища. Ако тестът се проведе в Норвегия, където енергията идва основно от възобновяеми източници, Model 3 ще се изравни с Corolla след едва 13 518 км (8400 мили).

Само VW и Volvo правят достатъчно за електрификацията на Европа - доклад

Според Reuters, зареден в Полша Model 3 – където по-голямата част от електричеството идва от изгарянето на въглища – ще стане екологично неутрален чак след изминаването на 126 655 км (78 700 мили). Това би се оспорило от зелената организация Transport & Environment, чието проучване от април 2020 г. твърди, че електрическите автомобили са три пъти по-чисти от колите с ДВГ.

Ако средноразмерен електромобил разчита на пакет батерии, произведени в Китай, но се зарежда в Полша, това ще е най-лошият сценарии. В този случай автомобилът ще отдели 40,95 метрични тона CO2 за пробег от 225 000 км, което T&E изчислява като жизнен цикъл за подобен автомобил. Това ще означава, че той отделя 182 г/км емисии СО2.

На прицела на еколозите са лекотоварните автомобили

Средноразмерен дизелов автомобил би отделил 52,65 метрични тона CO2 (234 г/км), а аналогичен като размери бензинов автомобил – 56,93 метрични тона CO2 (253 г/км). С други думи казано, дори при възможно най-лошите условия, един електромобил ще е с 22,2% по-чист спрямо дизелов и 28,1% спрямо бензинов автомобил.

