Само VW и Volvo правят достатъчно за електрификацията на Европа - доклад

С ред основните автомобилни производители, само Volkswagen и Volvo правят достатъчно за електрификацията на моделните си гами в Европа, а ЕС трябва да постави по-стриктни норми за отделяните емисии CO2, ако иска да отговори на целите от „Зелената сделка”, е изводът на проучване на Transport and Environment (T&E).

Продажбите на електрически и плъг-ин хибриди почти се утроиха през миналата година, ускорени от по-стриктните екологични стандарти и държавните субсидии. Общата цифра (според данни на АСЕА) на тези продажби възлиза на 1,046 млн. спрямо 387 808 през 2019 г. Скокът при реализацията на изцяло електрически автомобили е повече от двоен: от 247 854 през 2019 г. до 538 772 през 2020 г.

Иска се много повече за постигане на СО2-неутралитет

Продажбите на бензинови и дизелови автомобил в ЕС през миналата година са спаднали съответно с 37 и 32%. Проблемът за конвенционалните автомобили е, че през лятото се очаква ЕС да обяви още по-голямо намаление на отделяните от ДВГ емисии СО2 за новите автомобили: през 2030 г. емисиите трябва да са с 50% (а не 37,5%) по-малко спрямо нивата от 2021 г. Това може да се окаже наистина непосилно за много двигатели и производители.

Целта на Volkswagen е до постигне 55% дял на електромобилите в цялата група до 2030 г., докато Volvo обещава, че след 9 години ще продава само електромобили в Европа.

Базирайки се на анализ на IHS Markit, проучване на европейската организация Transport and Environment (T&E) стига до извода, че Volkswagen и Volvo имат "агресивни и правдоподобни стратегии” за преход от конвенционално задвижване към електрическо.

Други, в лицето на Ford Motor Co. си поставиха амбициозни цели (изцяло електрическа гама в Европа до 2030 г.), „но им липсва устойчив план да направят това”, смята T&E.

T&E смята, че BMW, Jaguar Land Rover, Daimler AG и Toyota се нареждат сред най-слабите, тъй като продават много малко електромобили, нямат „амбициозни планове за отказ от двигателя с вътрешно горене, нямат ясна индустриална стратегия и се предоверяват на хибридите, какъвто е случаят с BMW, Daimler и Toyota."

T&E казва, че дори производителите да отговорят на целите си, продажбите на електромобили до 2030 г. все още може да са с 10% под нужното, за да може ЕС да отговори на „Зелената сделка”, която се цели в СО2-неутралитет дои 2050 г. Затова T&E иска още по-силно намаляване на емисиите СО2, а подобен ход (който най-вероятно ще се случи) от ЕС ще постави автомобилните компании пред огромни изпитания.

На този фон Херберт Диес, изпълнителният директор на Volkswagen, пусна много интересен туит.

Тълкуванията започнаха моментално, а слепите поддръжници на Илон Мъск скочиха на амбразурата да славят Tesla. Но смисълът на този туит, освен самоирония (или не), може да се открие в друг туит от 24 май на Матиас Шмид от Schmidt Automotive Research.

.@VWGroup's 12-month cumulative West European BEV electric car volume now double that of @Tesla's according to exclusive Schmidt Automotive Research data published in the latest monthly report this week.



Source: https://t.co/JrJPrLdAAN@Herbert_Diess@elonmusk pic.twitter.com/qrehHt6A72