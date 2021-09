Най-бързата Tesla смаза рекорда на „Нюрбургринг”

„Нюрбургринг” и надпреварата за отличието „Най-бърз” е чист маркетингов ход, който по-запалените автомобилисти ценят високо. Затова е и повече от сигурно, че армията последователи на Илон Мъск и Tesla са възкликнали от удоволствие, когато Мъск използва Twitter, за да обяви, че серийна Tesla Model S Plaid е завъртяла обиколна на „Нюрбургринг” за 7:30,909 минути.

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht