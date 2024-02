Ясен е виновникът за слабите продажби на електромобили, това е „Мистър Бийн”

В сички го познават като Mr Bеan, но Роуън Аткинсън е изявен автомобилен фен, притежател допреди няколко години на McLaren F1 (който бе продаден за 8 млн. британски лири). През юли миналата година той публикува в Guardian свои размисли и страстни на тема електрическа мобилност, озаглавени: "I love electric vehicles - and was an early adopter. But increasingly I feel duped."

Във вторник името на Аткинсън бе извадено на преден план, когато в Камарата на лордовете в британската столица се проведе среща на комитета за екология и климатични промени.

Организацията Green Alliance сподели своите виждания за основните препятствия, пред които се изправя правителството по пътя към забрана продажбата на нови автомобили с бензинови и дизелови двигатели.

Роуън Аткинсън: Обичам електромобилите, но все повече се чувствам измамен

И тези мислители са стигнали до извода, че една от най-вредните статии за каузата на британското правителство е тази, която споменахме, че е написана от комика. И според организацията, споделена многократно.

В статията си Аткинсън казва, че „меденият ни месец с електромобилите е към своя край”, като заключението му е: „запазването на стария бензинов автомобил може да е по-добре от покупката на електромобил.” В статията той нарича електромобилите „бездушни”, като най-голямата му критика е по отношение на литиево-йонните батерии.

