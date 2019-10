Джереми Кларксън определи своите любими коли на годината

С кандалният в доста момента водещ на The Grand Tour направи своята класация на най-добрите автомобили за година в отделните класове. Кларксън направи това в рамките на News UK Motor Awards, чийто членове избраха своите лидери в 17 категории.

Започваме с любимата тема на Джеза, а именно спортните автомобили. За „Супер автомобил на годината” Кларксън определи Ferrari 488 Pista. Моделът разчита на 3,9-литров битурбо V8 от състезателния 488 Challenge (720 к.с. и 770 Нм), с който ускорява до 100 км/ч за 2,8 секунди, а до 200 км/ч достига за 7,6 секунди.

Типично в свой стил, Кларксън номинира в категория „Народен” Bentley Continental GT V8 с 4,0-литро битурбо V8 със само 550 к.с. и 770 Нм.

За най-добри автомобили на 2018 г. Кларксън определи Lamborghini Huracan Performante и Alpina B5, а за най-лоши - Dacia Duster и Volvo V60. Това той направи на база 28 тествани от него автомобили за Sunday Times.

В настоящите News UK Motor Awards отличниците се определят както от автомобилни журналисти, така и от слушателите на радио talkSPORT, читателите на The Times, The Sunday Times и The Sun, като в анкетата са участвали над 270 000 човека.

Ето и всички победители в отделните категории на News UK Motor Awards:

Най-добър семеен кросоувър: Range Rover Evoque

Най-добър компактен кросоувър: Volvo XC40

Приключенски автомобил на годината: Ford Ranger Raptor

Най-добър семеен автомобил: Volvo V60

Най-добър компактен модел: Ford Fiesta

Най-добър спортен автомобил: Aston Martin DBS Superleggera Volante

Най-добър автомобил за собствениците на кучета: Nissan X-Trail

Най-добър екологичен модел: Tesla Model

Най-добър дизайн: McLaren GT

Най-добър хотхеч: Mercedes-AMG A 35

Най-добра цена: Kia Picanto

Най-добър ван: Mercedes Sprinter

Най-добър британски модел: Bentley Continental GT V8

„Легендата” на The Sun: Renault Clio

Автомобил на годината според The Sun: Land Rover Defender

Автомобил на годината според The Sunday Times: Porsche 911

Най-добър луксозен автомобил: Mercedes-AMG S 63 Cabrio

Видно е, че участниците в анкетата не споделят вижданията на Кларксън.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още любопитно съдържание последвайте страницата ни в Instagram .

Великобритания обмисля отказ от ДВГ след 15 години

Търсенето на употребявани електромобили е много ниско

Мерки и действия за неутрализиране на аквапланинга