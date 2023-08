Китайци пускат „зъл” тримоторен EV, казват, че Plaid е скучен

П ритежаваната от Geely компания планира да лансира спортния електрически Zeekr 001 FR до седмици, като се цели първите доставки да се извършат още до края на годината. Първият спортен луксозен модел на Zeekr ще струва над 1 млн. юана ($140 000).

Макар китайските производители да хвърлят усилията си в създаване на достъпни масови продукти, изправени пред бруталната ценова война, обявена от Tesla в началото на годината, някои от тях искат да се преместят нагоре в йерархията, в луксозния сегмент, където маржовете са по-големи.

BYD лансира електрически офроудър със стартова цена от 1,098 млн. юана с марката си Yangwang през януари. Основаната през февруари 2021 г. Zeekr има три модела в гамата си, стартовите цени на които се движат в диапазона 189 800 до 499 000 юана (47 500 – 125 000 лева). Това не изглежда никак премиум. Но сега 001 FR трябва да промени това.

Plaid is dull. The #ZEEKR001FR is a new type of beast. Standby for more information. pic.twitter.com/phlcxiYcLG