Българка влезе в света на Формула 1, ще работи по аеродинамиката на Alpine F1

This is a man's world, this is a man's world

But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl

Бащата на соул музиката реди строфите и ритмите по неподражаем начин, а най-емблематичното му парче ми се появява в съзнанието в мига, в който разбирам, че в света на Формула 1 влиза българка, разказва CarMarket.bg. За болен мозък по темата това е новина, която буквално ме кара да завиждам. Чистосърдечно.

На грида дами няма, в боксовете са минимален брой (предимно от ПР-отделите), а на питуола са седели само Клер Уилямс (като тим шеф на Williams) и Хана Шмиц, главният стратег на Red Bull, която нашумя след няколко изковани от нея победи на Макс Верстапен.

Но това е само видимият свят на Формула 1. Невидимият е този, който кове успехите или неуспехите на отбор и пилот на пистата. Това е тайният свят на заводите на отборите, първият, към когото Люис Хамилтън се обръща при всяко свое интервю на почетната стълбичка.

Защото именно там се изгражда болидът. И за щастие от скоро в този свят имаме „наш човек”, българин, 26-годишната бургазлийка Зоя Иванова. Това момиче е мое лично успокоение, че не всичко е загубено, че в България има и ще има много умни млади хора, че науката и стремежът за развитие и усъвършенстване ще надделее над примитивното влечение за бързи и лесни пари от Instagram и страхотната професия „24/7”, както твърдят всички инфлуенсъри.

Източник: Зоя Иванова

Разказваме за един млад човек, който решава математиката да е кодът на живота му.

От малка Зоя гледа Формула 1 с баща си (и е първата българка, която стига до Alpine F1, сега да стискаме палци и за Николо Цолов). Истинската й любов обаче е аеродинамиката и математиката. Това влечение се заражда с първия изгледан епизод на „Разследване на самолетни катастрофи“.

Завършва Математическата в Бургас, но липсата на специалност „Аеродинамика” в родните университети я кара да погледне към Великобритания. Подава документи в няколко (скромничи, пет на брой) и, о, чудо, приета е във всички, но избира този в Саутхемптън. Само там има специалност „Аеронавтика и Астронавтика“. Бакалавърската степен завършва с отличие, естествено.

Затова и първият ми въпрос е свързан с непонятното за мен (макар и аз да съм завършил математическата гимназия във Видин) решение математиката да е кодът на живота й.

Българката, която направи интериора на най-мъжкия Mercedes

Явно съм много остроумен, затова и тя ми отговаря по същия начин, с цитат от Килрой Дж. Олдстър: „Където и да отидете, ще намерите драматичен блясък и страхопочитание, защото вашата величествена душа е част от яркото цяло и нищо у вас не е неблагородно.”

„Това е животът – ярко цяло – обогатен от различията между хората и разнообразните стремежи , това прави живота толкова красив. Моят стремеж в живота идва от желанието ми е да съм щастлива с това което правя, а това е любовта ми към числата, физиката и най-вече желанието ми да разбера аеродинамиката.”

Разговорът ни естествено продължава на тема „Аеродинамика”, която ще бъде спомената още няколко пъти. От къде идва желанието ти да учиш именно тази специалност?

„Решението да запиша и да следвам тази специалност идва от много ранна възраст, с първия епизод на „Разследване на самолетни катастрофи”, който гледах. Беше ми изключително интересно как самолетите летят, как се задържат във въздуха, как от тези малки самолетни останки при инцидент се разбира каква е причината за катастрофата.

Източник: Зоя Иванова

Разбира се, колкото повече учех и трупах знания по аеродинамика, хоризонтите се разшириха и Формула 1 дойде на прицел. Тук се прилагат изключително сложни иновации, което още повече ме запали по спорта.”

Ще стигнем и до Формула 1, моята страст, но нека първо минем през Airbus, гигант, за който Зоя работи. В какво се изразяваше твоята работа за този концерн през последните 4 години?

В типичния стил за един учен, Зоя започва да ми отговаря с термини, които ме накараха да питам Google за „Безехоичен аеродинамичен тунел”, темата на бакалавърската й дисертация. „Идеята е да подобря тестовата среда за аеродинамично и шумово тестване – звукът, който се получава при взаимодействието на вятъра с обекта на тестване. Всеки процес, получен от това взаимодействие – дали е турбулентното завихряне, ламинарният поток или разделянето на вятъра от повърхността на твърдия обект. Главната цел беше да оптимизираме фоновия шум и аеродинамичните способности, което да ни помогне в намаляването на звука, който летателните предмети произвеждат. Този проект беше спонсориран от „Еърбъс”. След положителното приключване на проекта, получих предложение да продължа обучението си с докторантура, работейки по още проекти на „Еърбъс”.”

От Силистра до най-известното дизайнерско студио в света

Зоя публикува научна статия със супервайзъра си, в момента завършва друга научна статия, свързана с аеродинамичното и акустично изчисления на силите и шумът, предизвикан от колелата на колесник. „Целта ми е да намеря математическо уравнение, което ще оптимизира тестването в бъдеще – използвайки малки макети за тестване, което ще намали стойността на експерименталното тестване."

Обичам хора с цели, затова и я питам по болна за мен тема, темата за младите хора, които гледат на Instagram като начин на живот и изкарване на пари. Instagram или с математика към „Еърбъс” и Apline F1?

„Аз не бих критикувала начина, по който хората си изкарват парите. Животът е пъстър, отворен и изключително разнообразен. Това не би било възможно, ако всички мислихме и желаехме едни и същи неща. За мен най-важното е да вървиш по пътя, който кара сърцето ти да шепне, да ни кара да трептим и препускаме. Да се стремим към това, което ни кара да се влюбваме отново и отново в живота, защото всеки момент в живота е божествен и красив!”

Интересно ми е дали един млад човек може да печели добре от „Безехоичен тунел за аеродинамично и акустично тестване”?

„Човек живее най-добре, когато е щастлив. За мен това е да съм по-добра професионално и лично от колкото вчера. Да се стремя и постигна целите, да осъществя мечтите си – да съм удовлетворена от човека, който съм се превърнала и върховете, които съм могла да постигна. Simplicity e ключът към парите и живота за мен.”

