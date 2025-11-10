Alfa Romeo Tonale: Малко промени, голяма разлика (тест драйв)

К расива. Емоционална. Две прилагателни, които от Alfa Romeo не се свеняха да използват в продължение на час по време на представянето на обновеното Tonale в Пиза. Две прилагателни, с които само италианци могат да жонглират толкова свободно. Две прилагателни, с които човек трябва да внимава, но не и в случая на Alfa Romeo. Не и в случая на Tonale.

Дори начинът, по който звучи определението – Bella macchina, - дори то е красиво. А в определението „красива“ по адрес на Tonale, смятам, че няма две мнения. Обикновено дизайнът е субективен фактор, но в този конкретен случай не мисля, че има поле за интерпретации. Да, някой може да каже, че досегашният дизайн му е харесвал повече, но никой няма да каже, че обновеният модел не е красив, атрактивен, привлекателен, което си изберете от трите, или трите в комплект.

Източник: CarMarket.bg

Има резон в довод, че компанията дава приоритет на дизайна пред всичко останало, но в случая на Alfa Romeo контрапунктът върви с твърдението, че приоритет е и фокусът върху емоциите, които управлението на един автомобил дава, или трябва да дава. Така че красиво излъчване и емоции от изживяването да шофираш кола, а не просто да се придвижваш от т. А до т. Б, за мен изглежда като печеливша комбинация. Поне печеливша за хората, които искат да са различни и да излязат от руслото на германската школа. Това им желание обаче може и да е Ахилесовата пета на Tonale, но за това по-късно.

Започвам с нуждата да отчета това, на което реагираме първосигнално: излъчването. В крайна сметка – „по дрехите посрещат...“. А те са красиви. „Пълнежът“ на емблематичната радиаторна решетка е променен, самата тя е заобиколена с по два прореза, въздухозаборниците в бронята са по-големи и атрактивни, а поредните регулации на ЕС (за да могат камерите за скорост да те снимат) са наложили регистрационният номер вече да се позиционира по средата на бронята, а не в лявата й част, където стои по традиция.

Източник: CarMarket.bg

По-стегнатото излъчване на Tonale е постигнато чрез скъсяване на предния надвес и по-широките с по сантиметър следи отпред и отзад. Естествено, винаги при един фейслифт имаме нови джанти, в този случай това са 19-ките Stile, но по-дискусионни са 20-ките Fori, които виждате на снимките. Допълнително, черно-белите емблеми Alfa Romeo отпред и отзад, в унисон със стратегията при Junior, както и черният надпис Tonale на версиите Veloce и Sport Speciale, завършват естетичната еволюция.

Клиентите вече могат да избират измежду осем цвята, като трите нови металика са Rosso Brera, Verde Monza и Giallo Ocra. Зеленото е малко по-тъмно и изпъква само на слънце, но пък охрата е много интересна. Червеният цвят не изисква коментар. Като опция за модела се предлага и контрастен черен покрив, който върви в комплект с панорамен люк.

В крайна сметка дизайнерите са направили доста малки промени, но те правят голямата разлика. Такива има и под красивите външни панели, които от своя страна правят Tonale по-рафиниран и по-драйвърски фокусиран.

Източник: CarMarket.bg

За това допринасят няколко неща в интериора. На първо място стои философията на Alfa Romeo, която Жан-Филип Импарато определи много ясно и разбираемо: „Ние компютри на колела няма да правим“. За нас важен е водачът и всички усещания, които едно шофиране трябва да дава. Да, имаме телескопичното (дигитално с диаметър 12,3 инча) приборно табло, имаме и 10,25-инчов централен дисплей, но с това се изчерпва дигитализацията. Екранът е завъртян към водача, самият той седи в страхотни (все пак карам специалната серия Sport Speciale) като опора и естетика седалки, тапицирани в Alcantara. Със същия материал е облицовано арматурното табло, контрастните шевове са навсякъде в интериора. Проблемът са по-твърдите и груби пластмаси на места в купето.

Toyota Corolla Cross: практичен и икономичен (ВИДЕО РЕВЮ)

Карахме „най-интелигентния“ модел на Mercedes (тест драйв)

Под централния дисплей имаме една редица от много приятни на допир пиано бутони, които дават достъп до най-често използваните функции в автомобила, за да не ти се налага да отклоняваш внимание по време на път. Единствената новост спрямо досегашния модел е изчезването на традиционния скоростен лост и замяната му от въртящ се регулатор. Има още един, чрез който се избират режимите на задвижване.

Воланът, със скосено дъно, предлага интуитивни физически бутони, нeтипичен старт-стоп бутон в лявата му част, а големите алуминиеви планки за смяна на предавките са произведение на изкуството. За мен проблемът е, че вътрешното пространство отзад отстъпва на конкурентите. Багажникът с обем 500 л също не е еталон, а ако изберете версията плъг-ин, обемът пада до доста скромните 383 л. Това е така, защото 15,5 kWh батерия с тегло 125 кг е монтирана под пода на багажника.

Източник: CarMarket.bg

С нея бе оборудван тестовият автомобил, а именно Ibrida Plug-In, който обединява 1,5-литров турбо двигател, въпросната батерия и електромотор, за да се получи системна мощност от 270 к.с. Интересното е, че Tonale се предлага и с 1,6-литров дизелов двигател със 130 к.с. Подобно предложение вече е изключителна рядкост, защото клиентите вече се отрекоха от дизела, но акцизната система в Италия е по-специфична от познатата ни, затова и дизелът е доста по-евтин на Ботуша.

Третият вариант е 48-волтовата „мака“ хибридна версия Ibrida със 175 к.с.: 1.5 Turbo двигател с мощност 175 к.с. и турбокомпресор с променлива геометрия (VGT), създаден специално за модела. Спокойно бих предположил, че това ще е и най-подаваната модификация на Tonale. Интересен факт, е че трите моторизации вървят с три различни трансмисия: 7-степенна трансмисия с двоен съединител е тя за Ibrida, дизелът е с 6-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител, докато плъг-ин хибридът е с 6-степенен „автомат“.

Източник: CarMarket.bg

Именно топ изпълнението карах аз, за което от компанията се хвалят с усъвършенствания Hybrid Control Processor, който прави прехода между ДВГ-то и електромотора почти незабележим. Като мощност и линейно ускорение (6,6 сек до 100 км/ч) Tonale се представя чудесно в това изпълнение, макар че няма как този 1,3-литров двигател да предлага характер като на старите TwinSpark двигатели на Alfa, които отдавна вече са в историята.

Източник: CarMarket.bg

Мощността върху пътя следва философията на Alfa Romeo, а именно първо механиката, после електрониката. Тук веднага изтъквам факта, че Tonale e с най-директното кормилно управление в сегмента (13.6:1), което в комбинация с електронното окачване Dual Stage Valve (или алтернативните амортисьори Frequency Selective Damping, FSD) карат автомобила да се чувства чудесно по планинските криволичещи пътища около Пиза.

Проектиран в Швеция, произведен в Китай, тестваме Lynk&Co 08

Екзотика, но не от Китай: тестваме наследника на SsangYong

Сцеплението е отлично дори и на хлъзгавия мокър асфалт. Въпреки че споменах директното кормилно управление, трябва да отбележа, че воланът се усеща изненадващо мек на фона на доста твърдото окачване. Това е добре, когато си решен да се забавляваш и шофираш, но когато колата ти трябва просто за превоз в града, тогава дупките и неравностите стават доста осезаеми.

Източник: CarMarket.bg

Спирачната система brake-by-wire, позната от Giulia и Stelvio, не е пипана, защото не се е и налагало, върши чудесно работата си, а дисковете са с диаметър 330 х 305 мм отпред и отзад.

Винаги, когато става дума за плъг-ин хибрид казвам, че батерията трябва да се зарежда винаги, за да може да се ползва пълния капацитет на системата, а не да си превозваш едни допълнителни 125 кг в повече. Тук самата батерия е по-малка от на конкурентите, съответно предлага и по-малък пробег само на ток – около 60 км средно, в града около 80 км (WLTP).

Зарядът може да се запазва чрез функцията SAVE, която е полезна и в друг момент, научих сега: когато изцедите заряда на батерията. Активирате функцията и активирате спортния режим на шофиране, така батерията се зарежда по-бързо и имате капацитет да ползвате цялата система мощност.

Източник: CarMarket.bg

Това, което прави Tonale толкова приятен автомобил, е фактът, че Alfa Romeo приоритизира дизайна и удоволствието от шофирането пред всичко останало. Това, което мен ме подразни, е скърцащото арматурно табло след само няколко хиляди на километража.

И цените са нещо, което винаги е дискусионна тема, особено когато се конкурираш за вниманието на купувачите на голямата германска тройка. Все още нямаме официално цени за обновеното Tonale, но досегашният модел стартираше от малко над 80 000 за дизела и достигаше (стартова) до към 106 000 за плъг ин хибрида. На този фон имаме Audi Q3 e-Hybrid с идентична мощност (272 к.с.), само предно предаване, но възможност за изминаване на до 119 км само на ток. Стартовата цена на модела е 95 142 лв. с ДДС.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

Alfa Romeo Tonale Ibrida Plug-in

Размери

Дължина, мм: 4522

Широчина, мм: 1841

Височина, мм: 1614

Междуосие, мм: 2636

Тегло, кг: 1910

Двигател

Тип: 4-цилиндров

Работен обем, куб. см: 1332

Батерия

Капацитет, kWh: 15,5

Мощност

Макс. системна мощност, к.с.: 270

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 195

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 6,6

Среден разход, л/100 км: 3,4 – 3,7

Вредни емисии СО2, г/км: 77 – 83

Базова цена на модификацията, лв. с ДДС: n/a (от 106 000 за настоящия модел)

Още ревюта на най-новите модели на българския пазар четете на CarMarket.bg