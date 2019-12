Илон Мъск върти кръгчета с киберпикапа в Ел Ей

О снователят на Tesla направи поредната ПР-акция, навъртайки километри по улиците на Лос Анджелис с пикапа Cybertruck. Но разходката му далеч не е била само да се повози. В компанията на певицата Клер Елис Буше, известна като Граймс, Мъск отива на вечеря в ресторант „Нобу” в Малибу, където вечерят известните, а папараците ги очакват.

На паркинга на ресторанта веднага се образува тълпа, а по-късно към компанията на Мъск се присъединява и Едуард Нортън, който излиза, за да разгледа Cybertruck, съобщава TMZ. Мъск е и със сериозна охрана.

Elon takes the CyberTruck out for a spin in Malibu. I think these angles are the most flattering I’ve seen of it. Thoughts?



Via @TMZ pic.twitter.com/Gu3GVjuHEv