„Голото“ оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi

Aprilia започна Moto GP сезона с доминантна победа на Марко Бедзеки в квалификацията и основното състезание в Тайланд, което още повече ще възпламени свободните по душа хора, търсещи адреналина от „гърба“ на двуколесно. Идеалният вариант за това е Tuono 457, чийто преден троен full-LED светлинен кластър възпроизвежда емблематичния стил на Aprilia, а малкият спойлер със своята усъвършенствана аеродинамика отдава почит на легендарния Tuono 1000 R.

Aprilia Tuono 457 се задвижва от модерен 457-кубиков двуцилиндров двигател, който е част от носещата конструкция. Това бижу на технологията на Aprilia умишлено е оставено непокрито, за да демонстрира своята уникалност в категорията. Агрегатът с водно охлаждане осигурява мощност 47,6 к.с. при 9400 об-/мин, което е максималната разрешена стойност за мотоциклет с лиценз А2 и е рекорд за ориентиран напред двуцилиндров двигател с такъв капацитет.

Източник: Aprilia

Моделът е единственият мотоциклет в своя сегмент с алуминиева рама – избор, който гарантира отлична динамика. Рамата помага мотоциклетът да постигне сухо тегло от едва 159 кг, поставяйки рекорд в съотношението мощност/тегло. Пакетът на окачването също е на висота, като предварителното натоварване се регулира както на 41-милиметровата вилка (със 120 мм ход), така и на задния амортисьор (130 мм ход), който работи върху асиметрично стоманено люлеещо се рамо.

Системата Ride by Wire, първоначално въведена от Aprilia в MotoGP, е комбинирана с три режима на каране (Eco, Sport и Rain), които оптимизират мощността, въртящия момент и контрола на сцеплението на три нива, дори по време на каране.

Aprilia Tuono 457 се предлага в два цветови варианта, всеки от които представя неговия уникален характер. Piranha Red чества спортните традиции на Aprilia, докато по-умерените сиви и бели тонове на Puma Grey придава по-елегантен, сдържан вид.

Моделът е оборудван със спирачни апарати ByBre, действащи върху 320-милиметрови стоманени дискове отпред и 220-милиметрови отзад, гарантиращи мигновена и постоянна реакция благодарение на радиално монтирания преден апарат и двуканалния ABS на Bosch.

Източник: Moto Guzzi

Stelvio е on–off мотоциклетът на Moto Guzzi, единственият в класа си, който предлага карданно задвижване и електрически регулируемо предно стъкло като стандарт.

В сърцевината му е компактният двуцилиндров V-образен двигател с ъгъл 90 градуса. Агрегатът генерира 115 к.с. и 105 Нм, като 82% от него са налични още при 3500 об./мин, а ограничителят на оборотите е вдигнат до 9500 об./мин.

Течно охлаждане, двойни горни разпределителни валове с ролкови повдигачи и четири клапана на цилиндър подчертават неговата модерна архитектура.

Мотоциклетът е базиран на StelvioPFF и е оборудван с иновативната платформа за асистенция на водача с радарна технология, разработена от PiaggioFastForward, роботизирана компания със седалище в Бостън.

Новите графики за сезон 2026 идват в два цвята: GrigioClimbing (сив) и VerdeHiking (зелен). Тези цветови варианти са вдъхновени от класическите тонове на аутдор екипировката, подсилвайки приключенския дух на Stelvio.

Така се продължава естетическата връзка с природата, започната с Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo — лимитирана, номерирана серия, посветена на 200-годишнината от откриването на прохода Стелвио, най-високият асфалтиран проход в Италия (2758 м н.в.), който ще остане част от гамата и през 2026 г.

