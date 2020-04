С амо няколко седмици след като излезе от интенизвното отделение и два дни, след като се върна на работа, премиерът на Великобритания Борис Джонсън стана баща.

Неговата годеница Кари Саймъндс е родила момченце, информира Reuters.

British Prime Minister Boris Johnson’s fiancee, Carrie Symonds, has given birth to a baby boy https://t.co/MIHHGP6grL