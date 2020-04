Борис Джонсън с коронавирус, приеха го в болница

Б ританският премиер постъпи за лечение в болница.

Борис Джонсън е приет след като преди 10 дни тестът му за коронавирус се оказа положителен, съобщава Би Би Си.

Борис Джонсън с положителна проба за Ковид-19

55-годишният Джонсън „продължава да има постоянни симптоми на коронавирусна инфекция”, заяви говорител на правителството и поясни, че влизането на премиера в болница е „превантивна мярка”, предприета по съвет на личния му лекар.

Въпреки че е хоспитализиран Джонсън остава действащ премиер и призова хората да следват препоръките за социално дистанциране.

Джонсън: Масовото тестване е пътят за излизане от кризата

Вероятно обаче външният министър ще председателства заседанието на кабинета в понеделник сутринта за мерките срещу коронавируса.

Последните данни сочат рязко увеличение на заразените с ковид-19 във Великобритания. Броят на регистрираните случаи на новия коронавирус е нараснал с 5 903 през изминалите 24 часа, до общо 47 806 от началото на епидемията. Починалите са 4 934 или с 621 повече.

