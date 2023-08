Apple ще плати 500 млн. заради бавни iPhone-и

Apple започва изплащането на общо 500 млн. долара като част от споразумение по съдебно дело от 2020 г., съобщава CNET. То беше заведено от потребители в САЩ, които обвиняваха компанията, че умишлено забавя работата на по-старите модели iPhone, за да накара хората да си купят новите устройства.

Към делото се присъединиха хиляди потребители в САЩ, които искаха също да получат компенсации. В крайна сметка се стигна до споразумение преди произнасяне на присъда.

Според споразумението, Apple ще плати 500 млн. долара общо, които ще се поделят от участниците в делото. Тъй като заявките за обезщетение са около 3 млн., всеки от ищците ще получи по 65 долара.

Споразумението беше сключено още през 2020 г., но изплащането започва чак сега. Причината е, че имаше обжалвания от двама от ищците, които обаче бяха отхвърлени.

Apple отрича да е предприемала действия за целенасочено забавяне на работата на стари iPhone-и. Като част от споразумението компанията се извини за по-бавната работа на по-старите устройства и актуализира софтуера. Освен това предложи и замяна на батериите на стари модели.

Делото обхваща iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, i7, 7 Plus. След като изплати парите, Apple практически приключва с този казус. Компанията не е коментирала темата повече.

