А1 стартира предварителните поръчки за новите Nothing Phone 3a и 3a Pro

• До 25 март А1 ще приема предварителни поръчки за Nothing Phone 3a и 3a Pro.

• Nothing Phone 3а идва в комплект със смартчасовник CMF Watch Pro, а 3a Pro – с безжични слушалки Nothing Ear (a).

• Устройствата се предлагат в брой и на лизинг за 24 месеца с план Unlimited.

А1 започва да приема предварителни поръчки за дългоочакваните Nothing Phone 3a и Nothing Phone 3a Pro – смартфони, които комбинират иновация, стил и висока производителност. Те се предлагат в специални комплекти: Nothing Phone 3a идва със смартчасовник CMF Watch Pro, а 3a Pro – с безжични слушалки Nothing Ear (a). Потребителите могат да заявят своето устройство до 25 март онлайн на сайта на телекома и да се възползвайте от гъвкави възможности за покупка – в брой и на лизинг с план Unlimited.

Nothing Phone 3a – смартфон, който комбинира стил и производителност

Nothing Phone 3a впечатлява с 6.77-инчов FHD+ AMOLED дисплей, който осигурява кристална картина, висока яркост до 3,000 нита и адаптивна честота на опресняване от 30 до 120 Hz. Благодарение на Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 и RAM Booster функцията, потребителите получават висока производителност и ефективност при работа с множество приложения и игри.

Системата от камери на устройството се състои от 50 MP основен, 50 MP телефото (с 2x оптичен и 30x цифров зуум) и 8 MP ултраширокоъгълен обектив, които предоставят възможност за висококачествени снимки. А 32 MP предна камера гарантира перфектни селфита.

Смартфонът разполага с батерия с капацитет 5,000 mAh и 50W бързо зареждане, което позволява зареждане за цял ден в рамките на 20 минути. Сред допълнителните предимства са и IP64 защита от прах и водни пръски, операционна система Android 15 с Nothing OS 3.1 и иновативния Glyph интерфейс за персонализирани известия и управление.

Nothing Phone 3a Pro – висока класа с перископна камера и усъвършенствани AI възможности

Nothing Phone 3a Pro надгражда стандартната версия с перископна камера и разширени AI възможности. Смартфонът идва с 50 MP основна, 50 MP перископна (с 3x оптичен и 60x ултра зуум) и 8 MP ултраширокоъгълна камера. Освен това 50 MP предна камера поддържа 4K видеозапис, за да улавяте важните моменти с високо качество и да заснемате наистина зашеметяващи селфи снимки.

Процесорът Snapdragon 7s Gen 3 осигурява висока ефективност, а с 12 GB RAM и 256 GB вътрешна памет устройството е идеално за мултитаскинг и съхранение на голямо количество данни. Батерията отново е 5,000 mAh с 50W бързо зареждане, осигуряващи спокойствие през целия ден.

Източник: А1

И двата смартфона се отличават с Nothing AI Essential Space – интелигентна система за управление на съдържанието и препоръки чрез AI. А интуитивният Capture Button улеснява заснемането на снимки и видеоклипове. За още по-добро потребителско изживяване устройствата поддържат 5G свързаност, Wi-Fi 6 и възможност за работа с две SIM карти едновременно с Dual Sim.