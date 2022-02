Звездата от „Топ Гън“ Франк Пеше почина на 75 години

Л егендарната звезда Франк Пеше, който участва в култовия филм за американски пилоти от ВВС „Топ Гън“ почина на 75-годишна възраст, предадоха световните медии.

Ветеранът в Холивуд се е споминал от усложнения от деменция

в дома си в Калифорния през уикенда, съобщи приятелката му Тами Шер в сряда.

Освен в „Топ Гън“, Пеше участва и в други класики от 80-те години на миналия век, включително „Ченгето от Бевърли Хилс“, „Флашданс“, „Американско жиголо“ и „Среднощно препускане“.

