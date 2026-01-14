Зловещи писъци под самолета секунди преди излитане: Какво се е случило на борда на Air Canada

П ътници описват как са чули панически, приглушени писъци, докато самолет на Air Canada се е придвижвал към пистата за излитане, съобщава Fox News .

Пътниците на борда на самолет, който е рулирал към пистата, са преживели истински шок миналия месец, когато зловещи писъци внезапно се разнесли изпод кабината само мигове преди излитане.

По данни на официални лица служител от наземния екип е останал заключен в товарното отделение на самолета, след като вратите „неволно са се затворили“ зад него, съобщава канадската обществена телевизия CBC.

Инцидентът е станал на 13 декември, когато полет 1502 на Air Canada се е подготвял за излитане от летище „Пиърсън“ в Торонто към Монктън, провинция Ню Брансуик.

Air Canada Rouge passengers alert crew after a baggage handler gets stuck in the cargo hold at Toronto Pearson Airport, local media reports.



The incident happened on December 13, 2025, involving Air Canada Rouge flight AC1502, which was scheduled to operate from Toronto to… pic.twitter.com/ATxx5ZTawb — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 10, 2026

Самолетът Airbus, на борда на който е имало 184 пътници, в крайна сметка е бил отменен след случилото се.

Пътници разказват пред CBC, че тревожни звуци от удари и отчаяни, приглушени писъци бързо са изпълнили задната част на самолета, докато той е започнал да се придвижва към пистата. Това е накарало стюардесите да се втурнат по пътеката в паника.

„Някои от хората, които седяха в задната част на самолета, чуха човек да крещи и да блъска, опитвайки се да привлече вниманието им“, разказва пътничката Габриел Карон.

„Видяхме как екипажът се събира около самолета и разбрахме, че се случва нещо сериозно“, казва тя и допълва:

„След това пилотът ни съобщи, че има член на екипа в багажното отделение“.

По информация на пътниците самолетът е спрял, преди да достигне пистата. Малко по-късно заключеният служител от наземния екип е излязъл невредим от товарното отделение и е влязъл в кабината, като е уверил силно разтревожените пътници, че е добре.

От Air Canada са потвърдили пред CBC, че при инцидента няма пострадали.

Карон добавя, че служителят е помагал на наземния персонал с товаренето на багажа като допълнителна помощ и вероятно е останал незабелязан, когато вратите на товарното отделение са били затворени.

Впоследствие самолетът се е върнал обратно до терминала, където пътниците са били помолени да слязат, докато екипажът е попълвал необходимата документация.

След няколко забавяния полетът е бил окончателно отменен.

От Fox News Digital са се свързали с Air Canada за допълнителна информация, но към момента няма допълнителни подробности.