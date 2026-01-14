Зловещи писъци под самолета секунди преди излитане: Какво се е случило на борда на Air Canada

П ътници описват как са чули панически, приглушени писъци, докато самолет на Air Canada се е придвижвал към пистата за излитане, съобщава Fox News.
Пътниците на борда на самолет, който е рулирал към пистата, са преживели истински шок миналия месец, когато зловещи писъци внезапно се разнесли изпод кабината само мигове преди излитане.
По данни на официални лица служител от наземния екип е останал заключен в товарното отделение на самолета, след като вратите „неволно са се затворили“ зад него, съобщава канадската обществена телевизия CBC.
Инцидентът е станал на 13 декември, когато полет 1502 на Air Canada се е подготвял за излитане от летище „Пиърсън“ в Торонто към Монктън, провинция Ню Брансуик.
Самолетът Airbus, на борда на който е имало 184 пътници, в крайна сметка е бил отменен след случилото се.
Пътници разказват пред CBC, че тревожни звуци от удари и отчаяни, приглушени писъци бързо са изпълнили задната част на самолета, докато той е започнал да се придвижва към пистата. Това е накарало стюардесите да се втурнат по пътеката в паника.
„Някои от хората, които седяха в задната част на самолета, чуха човек да крещи и да блъска, опитвайки се да привлече вниманието им“, разказва пътничката Габриел Карон.
„Видяхме как екипажът се събира около самолета и разбрахме, че се случва нещо сериозно“, казва тя и допълва:
„След това пилотът ни съобщи, че има член на екипа в багажното отделение“.
По информация на пътниците самолетът е спрял, преди да достигне пистата. Малко по-късно заключеният служител от наземния екип е излязъл невредим от товарното отделение и е влязъл в кабината, като е уверил силно разтревожените пътници, че е добре.
От Air Canada са потвърдили пред CBC, че при инцидента няма пострадали.
Карон добавя, че служителят е помагал на наземния персонал с товаренето на багажа като допълнителна помощ и вероятно е останал незабелязан, когато вратите на товарното отделение са били затворени.
Впоследствие самолетът се е върнал обратно до терминала, където пътниците са били помолени да слязат, докато екипажът е попълвал необходимата документация.
След няколко забавяния полетът е бил окончателно отменен.
От Fox News Digital са се свързали с Air Canada за допълнителна информация, но към момента няма допълнителни подробности.