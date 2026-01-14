Свят

Зловещи писъци под самолета секунди преди излитане: Какво се е случило на борда на Air Canada

Инцидентът е станал на 13 декември, когато полет 1502 на Air Canada се е подготвял за излитане от летище „Пиърсън“ в Торонто към Монктън, провинция Ню Брансуик

14 януари 2026, 16:11
Зловещи писъци под самолета секунди преди излитане: Какво се е случило на борда на Air Canada
Източник: istock/GuliverImages

П ътници описват как са чули панически, приглушени писъци, докато самолет на Air Canada се е придвижвал към пистата за излитане, съобщава Fox News.

Пътниците на борда на самолет, който е рулирал към пистата, са преживели истински шок миналия месец, когато зловещи писъци внезапно се разнесли изпод кабината само мигове преди излитане.

По данни на официални лица служител от наземния екип е останал заключен в товарното отделение на самолета, след като вратите „неволно са се затворили“ зад него, съобщава канадската обществена телевизия CBC.

Инцидентът е станал на 13 декември, когато полет 1502 на Air Canada се е подготвял за излитане от летище „Пиърсън“ в Торонто към Монктън, провинция Ню Брансуик.

Самолетът Airbus, на борда на който е имало 184 пътници, в крайна сметка е бил отменен след случилото се.

Пътници разказват пред CBC, че тревожни звуци от удари и отчаяни, приглушени писъци бързо са изпълнили задната част на самолета, докато той е започнал да се придвижва към пистата. Това е накарало стюардесите да се втурнат по пътеката в паника.

„Някои от хората, които седяха в задната част на самолета, чуха човек да крещи и да блъска, опитвайки се да привлече вниманието им“, разказва пътничката Габриел Карон.

„Видяхме как екипажът се събира около самолета и разбрахме, че се случва нещо сериозно“, казва тя и допълва:

„След това пилотът ни съобщи, че има член на екипа в багажното отделение“.

По информация на пътниците самолетът е спрял, преди да достигне пистата. Малко по-късно заключеният служител от наземния екип е излязъл невредим от товарното отделение и е влязъл в кабината, като е уверил силно разтревожените пътници, че е добре.

От Air Canada са потвърдили пред CBC, че при инцидента няма пострадали.

Карон добавя, че служителят е помагал на наземния персонал с товаренето на багажа като допълнителна помощ и вероятно е останал незабелязан, когато вратите на товарното отделение са били затворени.

Впоследствие самолетът се е върнал обратно до терминала, където пътниците са били помолени да слязат, докато екипажът е попълвал необходимата документация.

След няколко забавяния полетът е бил окончателно отменен.

От Fox News Digital са се свързали с Air Canada за допълнителна информация, но към момента няма допълнителни подробности.

Air Canada Инцидент със самолет Заключен служител Товарно отделение Летище Торонто Отменен полет Наземен екипаж Пътнически шок Писъци в самолет Рулиращ самолет
Последвайте ни
Трамвай блъсна дете в София

Трамвай блъсна дете в София

"Търпението ни се изчерпва": Какви са военните опции на Тръмп за атака срещу Иран?

Зловещи писъци под самолета секунди преди излитане: Какво се е случило на борда на Air Canada

Зловещи писъци под самолета секунди преди излитане: Какво се е случило на борда на Air Canada

Кой е Ти Джей Санд - работникът, който освирка Доналд Тръмп

Кой е Ти Джей Санд - работникът, който освирка Доналд Тръмп

В 10 държави в ЕС минималната заплата е под 1000 евро

В 10 държави в ЕС минималната заплата е под 1000 евро

pariteni.bg
Как да спасим коледната елха от домашната си котка

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 11 часа
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 11 часа
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 11 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 11 часа

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Променят закона за референдумите

Променят закона за референдумите

България Преди 44 минути

Предвижда се по-лесно предлагане и провеждането на референдуми

Арестуваха OnlyFans модели в самолет след скандал на борда

Арестуваха OnlyFans модели в самолет след скандал на борда

Свят Преди 55 минути

Саня Бланшард и Джордан Лантри предизвикаха спектакъл пред изумените пътници, когато бяха свалени от самолета заради нарушаване на реда преди излитането от международното летище в Маями

НС прие на първо гласуване закона „Антиспекула“

НС прие на първо гласуване закона „Антиспекула“

България Преди 1 час

Законопроектът предвижда определяне на максимални цени

Сидни Суини се срещна с освободени израелски заложници от Газа (СНИМКА)

Сидни Суини се срещна с освободени израелски заложници от Газа (СНИМКА)

Свят Преди 1 час

Звездата от „Еуфория“ сияеше, когато се срещна с Ноа Аргамани и Авинатан Ор, три месеца след освобождаването им от плен на „Хамас“

<p>САЩ изтеглят част от войските си от ключови бази в Близкия изток</p>

Американски представител: САЩ изтеглят част от войските си от ключови бази в Близкия изток като предпазна мярка

Свят Преди 1 час

Целта е да бъдат възпрени заплахите на Тръмп да се намеси в подкрепа на протестиращите

,

"Искаше парите си обратно": Клиент отправи смъртни заплахи към служители в ресторант

Свят Преди 1 час

„Един от засегнатите служители е на 16 години

„Един от най-опасните мъже в света“ е заловен в Ирак

„Един от най-опасните мъже в света“ е заловен в Ирак

Свят Преди 1 час

Хамад - известен още като Кадим Малик Хамад Рабах ал-Хаджами - е заподозрян, че е играл ключова роля в т.нар. тютюневи войни в Мелбърн, докато е живял в родината си, след като е бил депортиран през 2023 г.

Зрелищна гледка, скрита опасност: Балатон замръзна напълно за първи път от 9 години

Зрелищна гледка, скрита опасност: Балатон замръзна напълно за първи път от 9 години

Свят Преди 1 час

Въпреки че температурите през последните дни са били достатъчно ниски за образуване на лед, честите и силни ветрове многократно са разбивали и размествали плаващите ледени късове по повърхността на езерото

Какво става с 90 млрд. евро от ЕС за Украйна

Какво става с 90 млрд. евро от ЕС за Украйна

Свят Преди 1 час

Условията са "да се гарантира, че Украйна продължава по пътя си за присъединяване към ЕС"

Кога ще излети първата пилотирана мисия до Луната от 50 години?

Кога ще излети първата пилотирана мисия до Луната от 50 години?

Свят Преди 2 часа

Мисията „Артемис II“, която ще продължи около 10 дни, може да отведе астронавтите си по-далеч в Космоса, отколкото който и да е човек е бил досега

<p>Европа пренебрегна минералното богатство на Гренландия</p>

Европа пренебрегна минералното богатство на Гренландия - може да съжалява за това

Свят Преди 2 часа

Докато Тръмп заплашва да завземе Гренландия със сила, неспособността на Европа да развие минното дело в покритата с лед територия все повече изглежда като стратегическа грешка

Това е новият министър на отбраната на Украйна

Това е новият министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 2 часа

Новият министър отбеляза, че неговите реформи ще се съсредоточат върху цифровизацията

Ашли Сейнт Клеър отговори на Мъск: "Не се страхувам от никого"

Ашли Сейнт Клеър отговори на Мъск: "Не се страхувам от никого"

Свят Преди 2 часа

Компанията на Мъск е изправена пред силна критика, откакто Grok започна да генерира смущаващи, оскъдно облечени снимки на жени и непълнолетни в отговор на потребителски подкани

Акция срещу дилърите на дрога в училищата в София

Акция срещу дилърите на дрога в училищата в София

България Преди 2 часа

Задържани за 20 души

Само на 12: Норт Уест отново в центъра на вниманието с нови пиърсинги

Само на 12: Норт Уест отново в центъра на вниманието с нови пиърсинги

Любопитно Преди 3 часа

Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест продължава да експериментира с визията си и защитава смело личния си стил

Гренландия

Дания разполага войски в Гренландия след заплахите на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Ходът идва на фона на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че възнамерява да поеме контрола над арктическия остров от Копенхаген

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
1

Окончателно: 2025 е третата най-топла година в историята

sinoptik.bg
1

Отровиха лешояди в Котленския Балкан

sinoptik.bg

Рачков предложил брак на Бъдни вечер. Ето кой избра пръстена на Вики

Edna.bg

Без диети в рая: Никол Шерцингер хапва поничка на Малдивите

Edna.bg

Ясен Петров: Дошъл съм, за да измъкнем отбора от опасната зона

Gong.bg

Вижте снимки от ЦСКА - Корона

Gong.bg

САЩ изтеглят част от служителите си от ключови военни бази в Близкия изток

Nova.bg

Задържаха мъж за разпространение на порнографски материали с непълнолетни

Nova.bg