Златото достигна исторически връх - 3 000 долара за унция

Ц ената на златото за първи път премина бариерата от 3000 долара за тройунция след заплахата на Доналд Тръмп да обложи с мита вноса на европейски алкохолни напитки, предаде АФП.

Около 12,15 ч. българско време тройунцията злато се повиши с 2,94% до 3000,85 долара. Предишния ден тя вече беше надминала предния си рекорд, поставен в края на февруари.

Златото, известно със своята стойност и роля в нестабилни времена, традиционно служи като индикатор за икономическата ситуация. В исторически план, златото е било използвано като валута и средство за обмен още от древността, а през вековете е запазило своята привлекателност за инвеститорите.

„Пазарите мразят несигурността, а вторият мандат на Тръмп в Белия дом послужи за осигуряване на огромна нестабилност по отношение на очакванията за търговията, работните места, инфлацията и правителствените разходи“, заяви Джошуа Махони, главен пазарен анализатор в Scope Markets.

Въпреки това азиатските акции успяха да приключат седмицата с положителна нотка, докато европейските пазари също отбелязаха ръст в обедните сделки.

Акциите получиха подкрепа от „надеждите, че правителството на САЩ ще избегне спирането на несъществени услуги“, заяви Дерен Нейтън, ръководител на отдела за капиталови проучвания в Hargreaves Lansdown.

Оставаха броени часове до крайния срок за прокарване на републиканския законопроект за разходите, а лидерът на демократите в Сената Чък Шумър се отказа от заплахата си да го блокира.

