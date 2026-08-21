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Жестока трагедия в САЩ: Лекарка забрави 10-месечното си внуче в нагорещена кола за 8 часа

Бебето почина при температура от 46 градуса на задната седалка, докато бабата работела в медицинската клиника отвън

21 август 2026, 10:48
Жестока трагедия в САЩ: Лекарка забрави 10-месечното си внуче в нагорещена кола за 8 часа
Източник: iStock

10-месечно момиченце почина, след като бе оставено с часове на задната седалка на нагорещената кола на баба си пред медицинската клиника, където тя работела, съобщиха от полицията.

Малката Скоти Гуин Кроуел бе намерена все още закопчана на задната седалка от своята баба, д-р Стейси Фейзънбейкър, пред Owensboro Health Multicare в Мадисънвил, Кентъки, на 13 август - около осем часа след като е трябвало да я остави в детската градина, според информация от полицията, цитирана от The Post .

Температурите този ден са достигнали 35 градуса, а вътре в колата са достигнали пик от 46 градуса, съобщи WEHT.

61-годишната Фейзънбейкър предложила да вземе бебето сутринта и да го закара в детската градина. Но когато бащата на Скоти отишъл да прибере бебето в 16:00 ч., персоналът му казал, че то изобщо не е било доведено тази сутрин, съобщава Daily Mail.

Семейството бързо разбрало, че Фейзънбейкър вместо това е отишла направо на работа - и е забравила момиченцето в колата.

Ужасена, Фейзънбейкър „изтичала навън с няколко колеги, за да вземе детето. Но тогава вече е било твърде късно“, заяви пред журналисти майор Джейсън Макнайт от полицията в Мадисънвил.

„Бабата вече беше извадила детето и полицаите опитаха спасителни мерки, но за съжаление беше твърде късно“, става още ясно от изявлението.

Засега не са повдигнати обвинения, докато полицията продължава да разследва трагедията.

Фейзънбейкър е била тествана за алкохол и наркотици, но полицията не очаква позитивни резултати.

„След като картината стане по-ясна как изобщо е могло да се случи това, има възможност да бъдат поискани обвинения преди свикването на журито“, каза Макнайт.

Аутопсия ще установи официалната причина за смъртта на Скоти.

Фейзънбейкър се е преместила в Мадисънвил само преди година, за да бъде близо до дъщеря си Сидни Кроуел (33 г.), която самата е местен акушер-гинеколог, съобщава Daily Mail.

„Обичаме те толкова много, наше сладко момиченце“, написа в нейна памет във Facebook сестрата на Сидни - Еми Фейзънбейкър, спортен репортер в Middle Tennessee State University.

Полицейското управление в Мадисънвил не е отговорило веднага на запитването на The Post за допълнителна информация.

Скоти, второто дете на родителите си, е родена на 20 септември 2025 г. чрез инвитро оплождане, според медията.

Кроуел е започнала работа в Baptist Health Deaconess в Мадисън през февруари 2025 г., след като завършила специализацията си в Mercy Hospital в Сейнт Луис.

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