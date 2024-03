Жертвите на дъждовете в Бразилия вече са 23

Н ай-малко 23-ма души загинаха в Бразилия при проливните дъждове, които този уикенд засегнаха югоизточните щати Рио де Жанейро и Еспирито Санто, предаде Асошиейтед прес.

Местното правителство в Еспирито Санто днес съобщи, че от петък насам жертвите в щата са 15, а близо 5000 души са били евакуирани. Тринадесет от смъртните случаи са регистрирани в Мимозо до Сул - провинциален град, разположен на 74 км южно от столицата на щата Витория.

Heavy rains in Rio de Janeiro state have killed at least seven people, authorities said Saturday, while a 4-year-old girl was rescued after more than 16 hours under mud. https://t.co/HFHiB4u3Xu