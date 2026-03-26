Свят

26 март 2026, 17:40
МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийски игри
Т ранссексуалните жени вече няма да имат право да се състезават на Олимпийски игри, след като Международният олимпийски комитет (МОК) прие нови разпоредби. Те отговарят на указа на американския президент Доналд Тръмп относно Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г. 

"Допустимостта в женските категории на Олимпийски игри или други турнири, организирани от МОК, включително в индивидуалните и отборни спортове, вече е ограничена само за биологични жени", пишат от централата и добавят, че полът на състезателите "ще бъде определян въз основа на еднократен SRY скрийнинг". 

Новата разпоредба, описана в документ от 10 страници, ще "защитава справедливостта, безопасността и почтеността в женския спорт", посочват от МОК.

Олимпийският комитет и неговият президент Кърсти Ковънтри настояваха за приемането на ясна и конкретна политика за транссексуалните жени в спорта, вместо да оставят решението на спортните федерации в отделните дисциплини. Леката атлетика, плуването и колоезденето взеха именно тези мерки още преди Париж 2024 и не допускаха транссексуални жени на Олимпиадата.

В документа МОК уточнява, че хората, родени с мъжки полови белези, имат физически предимства, които не могат да бъдат премахнати.

