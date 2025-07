Жената, която направи обръча известен, почина на 101 г.

Д жоан Андерсън – жената, която изигра ключова, но пренебрегвна роля в популяризирането на обръча като играчка, почина на 101 години, пише BBC.

Бившият модел посетила родната си Австралия и забелязала групи хора, които въртели дървени обръчи около кръста си. Тя била толкова смаяна от нарастващата популярност на този феномен в Австралия, че изпраща една от тези необичайни нови играчки в САЩ.

Документалният филм от 2018 г. „Hula Girl“ разказва историята на Андерсън и как тя е нарекла играчката „hula hoop“ – вдъхновена от хавайския танц, включващ движения на бедрата. Филмът проследява също така как тя и съпругът ѝ са показали продукта за първи път на ръководителя на известна компания за играчки.

Компанията произвела и продала милиони бройки от играчката, превръщайки я в световна сензация - не само като играчка, но и като уред за тренировка. Въпреки това, двойката не получава признание за ключовата си роля във възхода на играчката.

Разказвайки за срещата си с шефа на американския конгломерат за играчки Wham-O в началото на 60-те години, Андерсън сподели пред създателите на документалния филм: „Казахме му, че сме го нарекли hula hoop (обръч). Той каза, че „изглежда, че има някаква стойност, ако прави пари за нас, ще прави пари за вас“.

