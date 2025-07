„Гилбърт U-238“: Шокиращо опасната история на радиоактивните играчки

Н ека проведем един мисловен експеримент - помислете за играчките, с които играят вашите деца, внуци, племенници, племеннички, братя и сестри. Как изглеждат? Вероятно плюшени мечета, комплекти LEGO и къщички за кукли, пише Sky History.

Това, което не очакваме, е опасен, радиоактивен материал - по-точно аутунит, торбернит, уранинит и карнотит - или играчка, която учи децата как да правят токсични радиоактивни облаци.

Невероятно, но точно това се случи през 50-те години на миналия век, когато Алфред Карлтън Гилбърт създаде лабораторията за атомна енергия "Гилбърт U-238" за деца, рекламирана като една от „най-зрелищните“ играчки на епохата.

Кой беше Алфред Карлтън Гилбърт?

Ако някой щеше да изобрети радиоактивна играчка за деца, това беше Алфред Карлтън Гилбърт. Леко ексцентричният изобретател, спортист, магьосник, производител на играчки, обучен лекар и бизнесмен обичаше да разширява границите и да кара хората да гадаят.

The Gilbert U-238 Atomic Energy Lab was a 1950s toy laboratory marketed at American children. It came with a Geiger counter, a cloud chamber and some uranium. pic.twitter.com/QV9cLV4yj0

Често описван като „момче в тялото на бизнесмен“, игривата природа на Гилбърт е вдъхновява някои от най-добрите играчки на 20-ти век, включително комплекта Erector, комплектите за химия Gilbert и комплектите за микроскоп и лаборатория Gilbert.

Неговата философия беше проста: децата се учат, като правят това. Той е признат за това, че е насърчил цяло поколение млади хора да се насочат към кариера в науката, технологиите, инженерството и математиката.

Лабораторията за атомна енергия „Гилбърт U-238“

Въпреки това, може да се каже, че не е успял да създаде лабораторията за атомна енергия "Гилбърт U-238". Мотивиран от ослепителните и опасни технологични постижения по време на Втората световна война, той искал да създаде реплика на лаборатория за деца, където те да могат да симулират ядрени реакции, използвайки истински радиоактивен материал.

IRAN: American children in the 50s were able to make nuclear reactions at home with real radioactive material with the Gilbert U-238 Atomic Energy Lab. Wonder why the Iranians struggle to build their own atomic bombs… pic.twitter.com/J2rovySDxv