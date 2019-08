Д ни след завръщането си у дома от почивка в Пунта Кана, Мари Трейнър започва да се оплаква от болки в гърба и гадене. Температурата ѝ рязко се покачва и пада. Откарана е в спешното отделение на болница в Охайо.

Когато Трейнър се събужда в болнично легло девет дни по-късно, ръцете и краката ѝ са ампутирани.

На лекарите отнема почти цяла седмица, за да открият, че тежката инфекция на Мари не е резултат от тропическа болест, а от „целувка” на нейното кученце, порода немска овчарка.

Трейнър е заразена с бактерията капноцитофага (capnocytophaga canimorsus). Това вероятно е станало, след като кученцето е облизало отворена раничка по тялото на жената.

Лекарите спасяват живота на Мари в последния момент. Когато я вкарват в интензивното отделение тя е в делириум, малко по-късно изпада в безсъзнание. Кожата ѝ бързо придобива пурпурно-червен цвят, след което започва процес на гангрена. Инфекцията засяга ушите, ръцете, краката и части от лицето.

Жената не загубва лицето си, но се налага крайниците ѝ да бъдат ампутирани. Следват още осем операции и поставяне на протези.

Сега Мари Трейнър казва, че знае, че кученцето ѝ, немска овчарка, е близнало леко възпалена драскотина. Когато бактерията капноцитофага засяга хора, това става чрез ухапвания, драскотини или друг близък контакт с кучета и котки, посочват от Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ.

Рядко се стига до заболяване. В най-голям риск са хората с отслабена имунна система, като болните от рак или такива с отстранен далак.

Тези, които се разболеят, обикновено проявяват симптоми в рамките на три до пет дни. В редки случаи пациентите могат да развият сепсис. Средно трима от десет души, които развият тежка инфекция, умират. Бактерията капноцитофага се среща при 74% от кучетата.

Мари и съпругът ѝ Матю Трейнър имат две кучета и тя казва, че няма намерение да се раздели с тях. Сега преминава рехабилитационни курсове и се готви да продължи живота си и да се върне на работа.

„Чувствам се много добре, лекуват ме много добре”, казва Трейнър. „Толкова съм готова да продължа напред. Искам да се прибера”.

