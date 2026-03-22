Жена умря по време на полет, миризма на разложение и шок в самолета

Жена на около 60 години е починала около час след излитане

22 март 2026, 16:13
Х ора в пътнически самолет бяха шокирани, след като тялото на починала пътничка бе съхранявано в отопляема кухня повече от 13 часа по време на дълъг полет, предава "Фокс Нюз".

Жена на около 60 години е починала около час след излитане от Хонконг, на полет до Лондон, но пилотите са продължили към летище Хийтроу, вместо да кацнат аварийно.

Според свидетели тялото е било оставено в кухня с отопляем под на самолета "Еърбъс" A350-1000 и към края на полета наоколо се е разнасяла неприятна миризма.

Двойка седи 4 часа до мъртъв човек по време на полет

Семейството на жената е било разстроено и са искали да се върнат в Хонконг, но им било казано, че след като пътникът е починал, това вече не се счита за спешен случай.

От "Британските авиолинии" заявиха пред "Фокс Нюз", че екипажът им е спазил всички процедури.

"За съжаление, пътничка почина на борда и мислите ни са със семейството и приятелите ѝ в този труден момент. Подкрепяме екипажа си и всички процедури бяха изпълнени правилно", подчертават от авиокомпанията.

Самолет каца в София заради починала пътничка

Тялото е било увито в "материали", за да се изолира и оставено в кухня в задната част на самолета.

Починал пътник Инцидент в полет
Експлозия в Истанабул, две сгради се сринаха

Експлозия в Истанабул, две сгради се сринаха

Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Словения ограничи дизела и бензина, армията се намеси

Словения ограничи дизела и бензина, армията се намеси

Жена умря по време на полет, миризма на разложение и шок в самолета

Жена умря по време на полет, миризма на разложение и шок в самолета

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 18 часа
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 20 часа
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 21 часа
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 21 часа
Последни новини

Тир се обърна в канавката на магистрала "Тракия"

Тир се обърна в канавката на магистрала "Тракия"

България Преди 1 час

ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

България Преди 2 часа

По предложение на Борисов, делегатите преизбраха за заместник-председатели на ГЕРБ Томислав Дончев и Даниел Митов

Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

Свят Преди 3 часа

Лондон ще работи със съюзниците за деескалация на конфликта

<p>Манипулирано видео на Хавиер Бардем заблуждава потребителите в социалните мрежи</p>

Фалшиво видео подвежда за превода на речта на Хавиер Бардем на "Оскарите"

България Преди 3 часа

Вероятно клипът е създаден с помощта на изкуствен интелект (ИИ), който позволява лесно манипулиране на аудио и видео

<p>САЩ ускоряват доставките на F-16V за Тайван</p>

Тайван ще получи изтребители F-16V още тази година

Свят Преди 4 часа

Доставките са част от сделка на стойност 8 милиарда долара със САЩ

Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота

Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота

Свят Преди 4 часа

Пътнотранспортното произшествие е настъпило на кръстовището на ул. "Отец Паисий" и ул. "Августа Траяна"

"Радвам се, че е мъртъв": Тръмп "празнува" смъртта на свой опонент

"Радвам се, че е мъртъв": Тръмп "празнува" смъртта на свой опонент

Свят Преди 4 часа

Тръмп открито приветства смъртта на Робърт Мълър, предизвиквайки нова вълна от критики

<p>С какви документи може да се гласува на изборите за&nbsp;парламент</p>

С какви документи може да се гласува на изборите за парламент на 19 април

Парламентарни избори Преди 5 часа

Ограниченията гарантират, че гласуването се извършва сигурно и че само регистрирани избиратели могат да упражнят правото си на глас

Русия е предотвратила украински опит за атака срещу Уфа

Русия е предотвратила украински опит за атака срещу Уфа

Свят Преди 5 часа

Украинските дронове са били свалени в близост до петролопреработвателните заводи на града

"Вие знаехте и знаете, че смърт няма": Погребаха Ивайло Калушев

"Вие знаехте и знаете, че смърт няма": Погребаха Ивайло Калушев

България Преди 6 часа

Румен Леонидов публикува емоционално послание за покойния

<p>Доц. Михаил Околийски разкри какво е състоянието на Малена Замфирова</p>

Доц. Михаил Околийски: Малена Замфирова вече става и е много по-добре

България Преди 6 часа

Състоянието на Малена беше сериозно и се наложи да й правят няколко хирургически интервенции, включително на бедрената кост и лопатката на рамото

Частното училище изгони ученици след спор за увеличение на таксите

Частното училище изгони ученици след спор за увеличение на таксите

България Преди 6 часа

Родители сезираха Комисията за защита на личните данни и Министерството на образованието

Плесен и храна с изтекъл срок: БАБХ откри сериозни нарушения в училищните кухни и кетъринг фирми

Плесен и храна с изтекъл срок: БАБХ откри сериозни нарушения в училищните кухни и кетъринг фирми

България Преди 7 часа

За пет дни инспекторите са извършили 427 проверки в училищни кухни и кетъринг фирми

<p>Ето къде може да видите&nbsp;регистъра с кандидатите за парламентарните избори</p>

Къде са публикувани официалните кандидатски листи за парламентарните избори на 19 април

Парламентарни избори Преди 7 часа

Вижте повее по темата в следващите редове

<p>Кой има право да гласува на изборите за НС на 19 април</p>

Кой има право да гласува на изборите за Народно събрание на 19 април

Парламентарни избори Преди 7 часа

Правото да избира народни представители имат само определени категории граждани, уточняват от ЦИК

Светците на деня: Духовникът от Синай и смелият пастир от Анкира

Светците на деня: Духовникът от Синай и смелият пастир от Анкира

Любопитно Преди 7 часа

Паметта на двамата светци показва духовното извисяване и християнската твърдост

Всичко от днес

От мрежата

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
1

Къде се намира най-високият водопад в Родопите

sinoptik.bg
1

Баба Марта си отива с дъжд и сняг

sinoptik.bg

Това ще са най-модерните бански през лято 2026

Edna.bg

Олга Модева: Сама отглеждам детето си далеч по-спокойно

Edna.bg

Леандро Годой: Работя здраво и чакам шанса си в ЦСКА

Gong.bg

Светослав Дяков: Левски се възползва от това, че Лудогорец беше много съсредоточен върху Европа

Gong.bg

ЕКСКЛУЗИВНО ПРЕД NOVA: Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Nova.bg

Две сгради рухнаха в Истанбул след експлозия

Nova.bg