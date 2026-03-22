Жена умря по време на полет, миризма на разложение и шок в самолета

Х ора в пътнически самолет бяха шокирани, след като тялото на починала пътничка бе съхранявано в отопляема кухня повече от 13 часа по време на дълъг полет, предава "Фокс Нюз".

Жена на около 60 години е починала около час след излитане от Хонконг, на полет до Лондон, но пилотите са продължили към летище Хийтроу, вместо да кацнат аварийно.

Според свидетели тялото е било оставено в кухня с отопляем под на самолета "Еърбъс" A350-1000 и към края на полета наоколо се е разнасяла неприятна миризма.

Двойка седи 4 часа до мъртъв човек по време на полет

Семейството на жената е било разстроено и са искали да се върнат в Хонконг, но им било казано, че след като пътникът е починал, това вече не се счита за спешен случай.

От "Британските авиолинии" заявиха пред "Фокс Нюз", че екипажът им е спазил всички процедури.

"За съжаление, пътничка почина на борда и мислите ни са със семейството и приятелите ѝ в този труден момент. Подкрепяме екипажа си и всички процедури бяха изпълнени правилно", подчертават от авиокомпанията.

Самолет каца в София заради починала пътничка

Тялото е било увито в "материали", за да се изолира и оставено в кухня в задната част на самолета.