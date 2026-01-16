Свят

Жена се събуди с питон на гърдите си

„Беше толкова голям, че въпреки че беше свит върху мен, част от опашката му все още беше извън щората“, сподели жената

16 януари 2026, 14:12
Жена се събуди с питон на гърдите си
Източник: iStock

А встралийка от Брисбън преживява шок от срещата си с дивата природа, когато се събуди посред нощ, за да открие 2.5-метров питон, свит на гърдите ѝ. Вместо паника, жената демонстрира удивително хладнокръвие, успявайки да изведе безопасно неканения гост от леглото си.

През нощта в понеделник, 13 януари, Рейчъл Блур се размърда в леглото си и посяга към кучето си – и вместо това се оказа, че гали гладък, плъзгащ се предмет, предаде ВВС.

Партньорът ѝ включи нощната лампа и потвърди страховете на двойката от Брисбън.

„О, мила. Не мърдай. Върху теб има питон, около 2,5 м“, каза половинката на Блур.

Първите ѝ думи бяха ругатни. Вторите – заповед да се евакуират кучетата.

„Помислих си, ако далматинецът ми осъзнае, че там има змия… ще стане касапница.“

След това Блур започна внимателно да се измъква.

„Просто се опитвах да се измъкна изпод завивките… в ума си си мислех: „Наистина ли се случва това? Толкова е странно.“

Тя смята, че килимовият питон – който не е отровен – се е промъкнал през щорите на прозореца ѝ и се е покатерил на леглото ѝ.

След като се освободила от питона, тя започнала небрежно да го насочва обратно навън по същия начин, по който е влязъл.

„Беше толкова голям, че въпреки че беше свит върху мен, част от опашката му все още беше извън щората.“

„Хванах го и дори тогава той не изглеждаше прекалено изплашен. Просто се полюляваше в ръката ми.“

Същото не можеше да се каже за изумения ѝ съпруг, но самата Блур не беше смутена, тъй като е израснала в имот, заобиколен от змии.

„Мисля, че ако ти си спокоен, и те са спокойни.“

Въпреки това, ако беше тръстикова жаба – един от най-вредните и грозни вредители в страната – това би било друга история, каза тя.

„Не мога да ги понасям, карат ме да повръщам. Така че, ако беше тръстикова жаба, щеше да ме изплаши.“

Всички животни и хора излязоха невредими от взаимодействието.

Килимовите питони често срещани в крайбрежните райони на Австралия и обикновено се хранят с малки животни като птици.

Източник: BBC    
