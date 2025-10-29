България

Конфискуваха кралски питон в София

Влечугото било отглеждано в квартал “Враждебна”

29 октомври 2025, 19:26
Конфискуваха кралски питон в София
Източник: istock/Getty Images

Е ксперти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София извършиха съвместна проверка с представители на община “Враждебна” след постъпили сигнали за отглеждане на змии в частен имот. Това съобщиха от регионалната инспекция.

При извършената проверка на място са открити два екземпляра от вида кралски питон (Python regius) и един екземпляр от вида смок мишкар (Elaphe longissima).

Конфискуваха костенурки от защитен вид от частен дом в Сливен

Кралският питон е вид, включен в Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), а смокът мишкар е защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), като отглеждането му в домашни условия е забранено, пише в съобщението.

При проверката е установено, че животните не са били регистрирани и не притежават необходимите документи за произход. Те са отнети и със заповед на директора на РИОСВ – София са настанени в спасителен център „Зоологическа градина – София“. Срещу притежателя на животните са предприети административно-наказателни мерки, казват още от РИОСВ – София. От там напомнят, че отглеждането на защитени видове без необходимите разрешителни е нарушение на закона и може да доведе до сериозни санкции.

Първа вечер на Кроко в столичния зоопарк (ВИДЕО)

Миналата година Столичният зоопарк като спасителен център приюти диви животни и птици, пострадали при инциденти или отглеждани неправомерно от жители на столицата. Сред тях бяха сърни, пострадали от катастрофи, щъркели, които не могат да летят и дори нилски крокодил, съобщиха от Зоопарка. Сред настанените тогава животни имаше и конфискувани ценни екзотични птици като розово фламинго и розови пеликани.

Източник: БТА, Петра Куртева    
РИОСВ София змии защитени видове
