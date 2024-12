Неочаквано зрелище: Гигантски питон сред наводненията в Тайланд (ВИДЕО)

П роливните дъждове в Малайзия и южната част на Тайланд предизвикаха опустошителни наводнения, които доведоха до разселването на хиляди хора и загубата на десетки човешки животи. По данни на тайландския Департамент за предотвратяване и смекчаване на последиците от бедствия най-малко 25 души са загинали при инциденти, свързани с наводнения, а над 300 000 домакинства са сериозно засегнати.

(Във видеото: Тайландка оцеля, след като 7-метров питон я души два часа)

На фона на сърцераздирателните кадри от спасителните и евакуационните дейности, едно конкретно видео шокира потребителите на социалните медии. На него се вижда гигантски малайски мрежест питон, който плува в наводненията, уж след като е погълнал куче.

На видеото, заснето в провинция Патани на 1 декември, се вижда как масивната змия с издут стомах се носи по потопен път. Клипът е споделен от X @AMAZINGNATURE и е озаглавен: „Тази гигантска змия, вероятно питон от вида Reticulated Python, беше видяна да се люлее в наводнената вода в Южен Тайланд.“

This giant snake, probably a Reticulated Python was seen bobbing around in the floodwater in Southern Thailand 😳 pic.twitter.com/GlHWFNBKzE