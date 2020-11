Жена рани с нож други две в супермаркет в Швейцария

Ж ена нападна с нож и рани две жени в супермаркет в швейцарския град Лугано, съобщи регионалната полиция, която не изключва да е имало терористичен мотив при атаката, предаде "Ройтерс".

#Switzerland: A Swiss woman grabbed a woman by the neck and wounded another in the neck with a serrated knife in a department store in the southern #Swiss city of #Lugano on Tuesday in what federal prosecutors called a suspected terror attack.https://t.co/php6GjwCW8