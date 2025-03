Трагичен инцидент: Жена почина след удар от въртяща се врата в хотел Trump в Лас Вегас

С емейството на жена, която почина след инцидент с въртяща се врата в Trump International Hotel в Лас Вегас, заведе съдебен иск срещу хотела, твърдейки, че неработещата врата е довела до фаталния инцидент.

Според Fox 5 Vegas, Las Vegas Review-Journal и NBC News, на 18 март в Окръжния съд на Кларк е подаден иск за неправомерна смърт срещу Trump International Hotel. Делото е заведено от името на Даяна Трушке, 78-годишна жителка на района на залива Сан Франциско, Калифорния.

В жалбата се посочва, че Трушке е получила тежки наранявания, след като била „насилствено“ изхвърлена от неработеща въртяща се врата в хотела. Семейството ѝ твърди, че персоналът е знаел за неизправността на вратата и че обектът не е отговарял на изискванията за безопасност.

На 21 март 2023 г. Трушке посетила хотела, когато внезапно ускорилата се въртяща се врата я ударила, в резултат на което тя паднала напред по лицето си. Пострадалата била откарана в близката болница, където преминала „обширно медицинско лечение“.

A new lawsuit claims that an elderly woman died after being "violently ejected" from a revolving door at Trump International Las Vegas. pic.twitter.com/RbCZOSAvMu