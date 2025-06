Реактивна струя на самолет нарани млада жена в Гърция

М лада германка пострада тежко тази сутрин край летището на гръцкия остров Скиатос, след като беше повлечена от реактивната струя на излитащ самолет и е беше захвърлена на асфалта, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Летището на острова привлича много туристи, които наблюдават и снимат кацащи и излитащи самолети на много малка височина.

Реактивната струя на самолета тази сутрин около 10 ч. е повлякла две млади жени, като едната е получила по-сериозни наранявания.

След инцидента и преди пристигането на медицински екипи приятели на ранената са я обиколили, за да я предпазят от реактивната струя на следващия самолет, който трябвало да излети след десет минути.

Това не е първият подобен инцидент на летището в Скиатос. През 2022 г. британка получи черепно-мозъчна травма, докато наблюдаваше излитащ самолет.

